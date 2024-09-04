Буэндиа сыграл в футбол спустя 465 дней
Плеймейкер "Астон Виллы" Эмилиано Буэндиа вернулся на футбольное поле поле 465 дней отсутствия.
Свой последний официальный матч Буэндиа сыграл еще в мае 2023, получив травму крестообразных связок колена за два дня до старта сезона Премьер-Лиги 2023/24.
Долгая и сложная реабилитация осталась позади, и накануне вечером 27-летний аргентинец в качестве капитана вывел команду U-21 "Виллы" на матч Трофея Футбольной Лиги против "Флитвуда".
Буэндиа подтвердил свой класс, отметившись дублем, а молодые "вилланы" одержали выездную победу со счетом 2:3.
Как отмечает talkSPORT, на этом матче присутствовал главный тренер "Виллы" Унаи Эмери, который совсем скоро получит Буэндиа в свое распоряжение.
04.09.2024 15:00
Просмотров: 153
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: