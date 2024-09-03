"Арсенал" будет платить Стерлингу только 100,000 фунтов в неделю
"Арсенал" будет платить арендованному у "Челси" вингеру Рахиму Стерлингу только 100,000 фунтов в неделю на протяжении этого сезона.
Напомним, в заключительный день летнего трансферного окна "Арсенал" взял Стерлинга в аренду до конца сезона 2024/25.
Как утверждает The Independent, Стерлинг достался "Арсеналу" без арендной платы, причем Рахим добровольно отказался от части своей зарплаты 325,000 фунтов в неделю ради перехода к "канонирам".
"Арсенал" и "Челси" будут вскладчину выплачивать зарплату Стерлинга до июня 2025, причем доля "канониров" составит только 100,000 фунтов в неделю.
"Арсенал" комфортно смог себе позволить аренду Стерлингу, потому что ровно на 100,000 фунтов в неделю облегчил свою зарплатную ведомость, продав Эдди Нкетиа в "Кристал Пэлас" и отправив Риса Нелсона в аренду в "Фулхэм".
03.09.2024 18:00
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Последние комментарии:
попахивает пиздежом. Потому что на capology зарплата пополам поделена. А то куда авторитетнее источник, чем обдристанные газетенки
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Стерлинг достался "Арсеналу" без арендной платы
Источник: http://fapl.ru/posts/109792/#reply
Норм скамейку усилили
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Долбаёбси))
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