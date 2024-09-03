"Арсенал" будет платить Стерлингу только 100,000 фунтов в неделю

Рахим Стерлинг "Арсенал" будет платить арендованному у "Челси" вингеру Рахиму Стерлингу только 100,000 фунтов в неделю на протяжении этого сезона.

Напомним, в заключительный день летнего трансферного окна "Арсенал" взял Стерлинга в аренду до конца сезона 2024/25.

Как утверждает The Independent, Стерлинг достался "Арсеналу" без арендной платы, причем Рахим добровольно отказался от части своей зарплаты 325,000 фунтов в неделю ради перехода к "канонирам".

"Арсенал" и "Челси" будут вскладчину выплачивать зарплату Стерлинга до июня 2025, причем доля "канониров" составит только 100,000 фунтов в неделю.

"Арсенал" комфортно смог себе позволить аренду Стерлингу, потому что ровно на 100,000 фунтов в неделю облегчил свою зарплатную ведомость, продав Эдди Нкетиа в "Кристал Пэлас" и отправив Риса Нелсона в аренду в "Фулхэм".


Метки Арсенал, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2024 18:00

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  1. farot 03.09.2024 18:15 # farot
    попахивает пиздежом. Потому что на capology зарплата пополам поделена. А то куда авторитетнее источник, чем обдристанные газетенки

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  2. alexomck 03.09.2024 18:02 # alexomck
    Стерлинг достался "Арсеналу" без арендной платы

    Источник: http://fapl.ru/posts/109792/#reply

    Норм скамейку усилили

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  3. suckernotagiver 03.09.2024 18:01 # suckernotagiver
    Долбаёбси))

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