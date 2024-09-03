"Арсенал" будет платить Стерлингу только 100,000 фунтов в неделю

"Арсенал" будет платить арендованному у "Челси" вингеру Рахиму Стерлингу только 100,000 фунтов в неделю на протяжении этого сезона.

Напомним, в заключительный день летнего трансферного окна "Арсенал" взял Стерлинга в аренду до конца сезона 2024/25.



Как утверждает The Independent, Стерлинг достался "Арсеналу" без арендной платы, причем Рахим добровольно отказался от части своей зарплаты 325,000 фунтов в неделю ради перехода к "канонирам".



"Арсенал" и "Челси" будут вскладчину выплачивать зарплату Стерлинга до июня 2025, причем доля "канониров" составит только 100,000 фунтов в неделю.



"Арсенал" комфортно смог себе позволить аренду Стерлингу, потому что ровно на 100,000 фунтов в неделю облегчил свою зарплатную ведомость, продав Эдди Нкетиа в "Кристал Пэлас" и отправив Риса Нелсона в аренду в "Фулхэм".