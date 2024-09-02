Гвардиола ожидает, что Фоден не поедет в сборную Англии

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ожидает, что его полузащитник Фил Фоден не откликнется на вызов из сборной Англии.

24-летний Фоден сыграл лишь 45 минут в этом сезоне, приняв участие в матче первого тура Премьер-Лиги против "Челси", но это не помешало Филу получить вызов в сборную Англии на матчи Лиги Наций против Ирландии и Финляндии.



По словам Гвардиолы, окончательное решение будет за временным наставником англичан Ли Карсли, однако Хосеп ожидает, что Фоден останется в расположении клуба.



"Прямо сейчас я не думаю, что он поедет. Думаю, он не поедет, но я не знаю. Он не чувствует себя хорошо. Но это решают сборные".



"Он не чувствует себя хорошо. Это желудок, небольшой вирус. Но люди говорят, что с антибиотиками и вроде того он будет в порядке", — цитирует Гвардиолу The Independent.