"Челси" подтвердил переход Санчо из "Юнайтед"

Спустя почти сутки после закрытия летнего трансферного окна "Челси" подтвердил переход вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2024/25.

"Челси" также взял на себя обязательство выкупить Санчо следующим летом — при условии, что финиширует в Премьер-Лиге не ниже 14-го номера.



Стоимость выкупа 24-летнего игрока сборной Англии составит от 20 до 25 миллионов фунтов и зависит от итоговой позиции "синих" в таблице Премьер-Лиги.



Санчо начинал свою карьеру в "Уотфорде", а в возрасте 14 лет перебрался в "Манчестер Сити". Спустя три года Джейдон оказался в дортмундской "Боруссии".



Своей игрой в Дортмунде Санчо привлек внимание "Юнайтед", который потратил 73 млн. фунтов на его приглашение летом 2021.



Санчо сыграл 38 матчей в своем дебютном сезоне за "Юнайтед", забив пять голов, но с Эриком Тен Хагом, заступившим на должность главного тренера "красных дьяволов" летом 2022, поладить так и не смог.



В сентябре 2023 Санчо вдребезги поругался с Тен Хагом, в результате чего был изолирован от первой команды. Дождавшись января, Джейдон на полсезона вернулся в "Боруссию" на правах аренды.



Ранее этим летом Тен Хаг помиловал Санчо — но лишь на словах, потому что Джейдон не попадал в заявку "Юнайтед" на два первых матча в новом сезоне Премьер-Лиги.



В конце концов Санчо решился на смену клуба и теперь будет представлять "Челси".



"Я по-настоящему взволнован оказаться здесь. Лондон — это место, где я вырос, и я рад вернуться".



"Тренер поговорил со мной насчет их проекта, и для меня как для молодого игрока это выглядит захватывающе. Надеюсь, я смогу дать голы и результативные передачи "Бриджу", — сообщил Санчо.



