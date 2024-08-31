"Челси" подтвердил переход Санчо из "Юнайтед"
Спустя почти сутки после закрытия летнего трансферного окна "Челси" подтвердил переход вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2024/25.
"Челси" также взял на себя обязательство выкупить Санчо следующим летом — при условии, что финиширует в Премьер-Лиге не ниже 14-го номера.
Стоимость выкупа 24-летнего игрока сборной Англии составит от 20 до 25 миллионов фунтов и зависит от итоговой позиции "синих" в таблице Премьер-Лиги.
Санчо начинал свою карьеру в "Уотфорде", а в возрасте 14 лет перебрался в "Манчестер Сити". Спустя три года Джейдон оказался в дортмундской "Боруссии".
Своей игрой в Дортмунде Санчо привлек внимание "Юнайтед", который потратил 73 млн. фунтов на его приглашение летом 2021.
Санчо сыграл 38 матчей в своем дебютном сезоне за "Юнайтед", забив пять голов, но с Эриком Тен Хагом, заступившим на должность главного тренера "красных дьяволов" летом 2022, поладить так и не смог.
В сентябре 2023 Санчо вдребезги поругался с Тен Хагом, в результате чего был изолирован от первой команды. Дождавшись января, Джейдон на полсезона вернулся в "Боруссию" на правах аренды.
Ранее этим летом Тен Хаг помиловал Санчо — но лишь на словах, потому что Джейдон не попадал в заявку "Юнайтед" на два первых матча в новом сезоне Премьер-Лиги.
В конце концов Санчо решился на смену клуба и теперь будет представлять "Челси".
"Я по-настоящему взволнован оказаться здесь. Лондон — это место, где я вырос, и я рад вернуться".
"Тренер поговорил со мной насчет их проекта, и для меня как для молодого игрока это выглядит захватывающе. Надеюсь, я смогу дать голы и результативные передачи "Бриджу", — сообщил Санчо.
31.08.2024 22:00
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Последние комментарии:
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Эхехехе наркот ниже пулемета
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Сити ---> Юнайтед ---> Челси ---> ...
Будет как Стерлинг по клубам ходить.
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Сранчо с детства за чупси, палмер за мю. Летом с барского сотен накинем и поменяемся
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Гринвуд походу уже второй дубль делает, хеа там во втором матче хуй его тучу сэйвов сделал и пенку отбил, бисака рвет фланг в вх , муму готовиться завтра шлифовать портовую пизденку
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ни рыба ни мясо игрок
(ответить)
31.08.2024 22:03 #
moneycity
Хуи моих ебырей некрасивые
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Му лохи ебучие за такие деньги сливать санчо. Лавии за 50 беруться , а санчи за 20 . Смех и позор
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Оказывается членси будет платить 60% лички сперминга и за аренду нихуя не получит от арса))))) Пиздец ору с этих терпил. Более мазохистской сделки не припомню за последние пару лет уехехехе
(ответить)
Пацаны, норм когда взрослый мужик ниже пулемета? https://ibb.co/XpyPHMJ
(ответить)
Чот хз, кажись он в мю не заиграл только по той причине что мю безсистемная команда, заточенная просто кидать мячи на ход решворду. Хуй зна какой там вингер за последние лет 5 прижился.
(ответить)
Следующим летом Фодена подпишем.
(ответить)
Кринжси в своем стиле. Очередное говно подписали и радуются долбаебы)))))
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31.08.2024 21:55 #
takernotagiver
Все скузнявые хуи некрасивые
Источник: http://fapl.ru/posts/109737/?c=1
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Забавно если мю уволит хага через месяц другой, придет новый клуч и потребует вингера профиля манчо)))))
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Император дома!!!!
Ох чую будет карать подзалупалей.... Ой будет.
Зы ограбили мю(с)
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"Лондон — это место, где я вырос, и я рад вернуться"
Тупой нигрила, ты рос и воспитывался в великом клубе Манчестер Сити. Как же хорошо что мы от такого избавились.
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пиздец)
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