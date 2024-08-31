"Челси" подтвердил переход Санчо из "Юнайтед"

Джейдон Санчо Спустя почти сутки после закрытия летнего трансферного окна "Челси" подтвердил переход вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2024/25.

"Челси" также взял на себя обязательство выкупить Санчо следующим летом — при условии, что финиширует в Премьер-Лиге не ниже 14-го номера.

Стоимость выкупа 24-летнего игрока сборной Англии составит от 20 до 25 миллионов фунтов и зависит от итоговой позиции "синих" в таблице Премьер-Лиги.

Санчо начинал свою карьеру в "Уотфорде", а в возрасте 14 лет перебрался в "Манчестер Сити". Спустя три года Джейдон оказался в дортмундской "Боруссии".

Своей игрой в Дортмунде Санчо привлек внимание "Юнайтед", который потратил 73 млн. фунтов на его приглашение летом 2021.

Санчо сыграл 38 матчей в своем дебютном сезоне за "Юнайтед", забив пять голов, но с Эриком Тен Хагом, заступившим на должность главного тренера "красных дьяволов" летом 2022, поладить так и не смог.

В сентябре 2023 Санчо вдребезги поругался с Тен Хагом, в результате чего был изолирован от первой команды. Дождавшись января, Джейдон на полсезона вернулся в "Боруссию" на правах аренды.

Ранее этим летом Тен Хаг помиловал Санчо — но лишь на словах, потому что Джейдон не попадал в заявку "Юнайтед" на два первых матча в новом сезоне Премьер-Лиги.

В конце концов Санчо решился на смену клуба и теперь будет представлять "Челси".

"Я по-настоящему взволнован оказаться здесь. Лондон — это место, где я вырос, и я рад вернуться".

"Тренер поговорил со мной насчет их проекта, и для меня как для молодого игрока это выглядит захватывающе. Надеюсь, я смогу дать голы и результативные передачи "Бриджу", — сообщил Санчо.

Джейдон Санчо


Метки аренда, Манчестер Юнайтед, Санчо, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2024 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1113

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Последние комментарии:




  1. moneycity 31.08.2024 22:44 # moneycity
    https://i.postimg.cc/cC0LGYTZ/narcot.jpg

    Эхехехе наркот ниже пулемета

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  2. suddenly 31.08.2024 22:41 # suddenly
    Сити ---> Юнайтед ---> Челси ---> ...
    Будет как Стерлинг по клубам ходить.

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  3. quavo 31.08.2024 22:27 # quavo
    Сранчо с детства за чупси, палмер за мю. Летом с барского сотен накинем и поменяемся

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  4. quavo 31.08.2024 22:25 # quavo
    Гринвуд походу уже второй дубль делает, хеа там во втором матче хуй его тучу сэйвов сделал и пенку отбил, бисака рвет фланг в вх , муму готовиться завтра шлифовать портовую пизденку

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  5. b84 31.08.2024 22:24 # b84
    ни рыба ни мясо игрок

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  6. takernotagiver 31.08.2024 22:20 # takernotagiver
    31.08.2024 22:03 #
    moneycity

    Хуи моих ебырей некрасивые

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  7. quavo 31.08.2024 22:13 # quavo
    Му лохи ебучие за такие деньги сливать санчо. Лавии за 50 беруться , а санчи за 20 . Смех и позор

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  8. tihinya-moiyobir 31.08.2024 22:12 # tihinya-moiyobir
    Оказывается членси будет платить 60% лички сперминга и за аренду нихуя не получит от арса))))) Пиздец ору с этих терпил. Более мазохистской сделки не припомню за последние пару лет уехехехе

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  9. tihinya-moiyobir 31.08.2024 22:07 # tihinya-moiyobir
    Пацаны, норм когда взрослый мужик ниже пулемета? https://ibb.co/XpyPHMJ

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  10. bembo 31.08.2024 22:07 # bembo
    Чот хз, кажись он в мю не заиграл только по той причине что мю безсистемная команда, заточенная просто кидать мячи на ход решворду. Хуй зна какой там вингер за последние лет 5 прижился.

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  11. chelsea88 31.08.2024 22:05 # chelsea88
    Следующим летом Фодена подпишем.

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  12. tihinya-moiyobir 31.08.2024 22:04 # tihinya-moiyobir
    Кринжси в своем стиле. Очередное говно подписали и радуются долбаебы)))))

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  13. moneycity 31.08.2024 22:03 # moneycity
    31.08.2024 21:55 #
    takernotagiver

    Все скузнявые хуи некрасивые

    Источник: http://fapl.ru/posts/109737/?c=1

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  14. bembo 31.08.2024 22:03 # bembo
    Забавно если мю уволит хага через месяц другой, придет новый клуч и потребует вингера профиля манчо)))))

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  15. bembo 31.08.2024 22:01 # bembo
    Император дома!!!!
    Ох чую будет карать подзалупалей.... Ой будет.

    Зы ограбили мю(с)

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  16. superglor 31.08.2024 22:01 # superglor
    "Лондон — это место, где я вырос, и я рад вернуться"

    Тупой нигрила, ты рос и воспитывался в великом клубе Манчестер Сити. Как же хорошо что мы от такого избавились.

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  17. scholes18 31.08.2024 22:01 # scholes18
    пиздец)

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