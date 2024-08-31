"Арсенал" арендовал Рахима Стерлинга

Рахим Стерлинг "Арсенал" объявил о переходе в клуб вингера "Челси" Рахима Стерлинга на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2024/25.

29-летний Стерлинг решился на смену клуба после того, как был лишен игрового номера и отстранен от тренировок с первой командой "Челси".

К счастью для Рахима, главный тренер "Арсенала" Микель Артета, которого он знает по совместной работе в "Манчестер Сити", как раз искал атакующего игрока.

Огромным препятствием к воссоединению Стерлинга и Артеты выглядела зарплата Рахима в 325,000 фунтов в неделю, однако игрок добровольно согласился получать меньше до конца сезона, а обязательства по остатку жалования два клуба разделили пополам.

В итоге Стерлинг, забивший 19 голов в 81 матче за "Челси" после своего перехода из "Сити" летом 2022, оказался в "Арсенале". Рахим четырежды выигрывал Премьер-Лигу в своей карьере, и этот опыт будет полезен "канонирам".

"Это невероятное ощущение. Я по-настоящему взволнован. Мы припозднились с этим переходом, но я надеялся, что все получится. Глядя на все, я просто думал: "Это идеально для меня". Я очень рад, что мы довели начатое до конца", — сообщил Стерлинг.

Рахим Стерлинг


Метки Арсенал, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2024 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1988

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 31.08.2024 07:49 # chelsea88
    Калониры как обычно подбирают говно за топами)

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  2. gucman 31.08.2024 07:24 # gucman
    Ухах вот это поворот))) шлюха перешла в гейклуб)))

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  3. aaaars 31.08.2024 06:56 # aaaars
    Забрали топа с середняка

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  4. wengerrrro 31.08.2024 06:43 # wengerrrro
    у меня сложилось впечатление, что Стерлинг обленился уже давно и забил куй на футбол
    но если он согласился урезать себе зп, просто ради игры в мяч, то может это и не так.

    Санчо в Челси?

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  5. dexter 31.08.2024 06:42 # dexter
    НУ это вилочки... Вологодские, выкидные...

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  6. alexomck 31.08.2024 06:34 # alexomck
    Огромным препятствием к воссоединению Стерлинга и Артеты выглядела зарплата Рахима в 325,000 фунтов в неделю, однако игрок добровольно согласился получать меньше до конца сезона, а обязательства по остатку жалования два клуба разделили пополам.

    Источник: http://fapl.ru/posts/109719/#reply

    Получается Челси только ведомость частично разгрузил, вопрос в цене самой аренды.
    Так-то Арсенал в плюсе, половина от его неполной лички + на поле всё ещё может пользу приносить.

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  7. easports 31.08.2024 06:24 # easports
    а вот это сильный мув. Стерлинг слева, Сака справа, будет оочень интересно посмотреть.

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  8. meshuggah 31.08.2024 06:23 # meshuggah
    Ору с лого гг, тупо арба

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  9. hammersmith 31.08.2024 06:13 # hammersmith
    пхахаха шо с ебалой у него на фотках

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  10. wilegend 31.08.2024 06:07 # wilegend
    шо за хйуня 6лядь

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  11. superglor 31.08.2024 06:07 # superglor
    Как думаете, 10-ку дадут ему?

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  12. superglor 31.08.2024 06:01 # superglor
    Осталось только за МЮ через пару сезонов поиграть, вот уж действительно шлюха так шлюха.

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