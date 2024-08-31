"Арсенал" арендовал Рахима Стерлинга

"Арсенал" объявил о переходе в клуб вингера "Челси" Рахима Стерлинга на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2024/25.

29-летний Стерлинг решился на смену клуба после того, как был лишен игрового номера и отстранен от тренировок с первой командой "Челси".



К счастью для Рахима, главный тренер "Арсенала" Микель Артета, которого он знает по совместной работе в "Манчестер Сити", как раз искал атакующего игрока.



Огромным препятствием к воссоединению Стерлинга и Артеты выглядела зарплата Рахима в 325,000 фунтов в неделю, однако игрок добровольно согласился получать меньше до конца сезона, а обязательства по остатку жалования два клуба разделили пополам.



В итоге Стерлинг, забивший 19 голов в 81 матче за "Челси" после своего перехода из "Сити" летом 2022, оказался в "Арсенале". Рахим четырежды выигрывал Премьер-Лигу в своей карьере, и этот опыт будет полезен "канонирам".



"Это невероятное ощущение. Я по-настоящему взволнован. Мы припозднились с этим переходом, но я надеялся, что все получится. Глядя на все, я просто думал: "Это идеально для меня". Я очень рад, что мы довели начатое до конца", — сообщил Стерлинг.



