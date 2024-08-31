"Арсенал" арендовал Рахима Стерлинга
"Арсенал" объявил о переходе в клуб вингера "Челси" Рахима Стерлинга на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2024/25.
29-летний Стерлинг решился на смену клуба после того, как был лишен игрового номера и отстранен от тренировок с первой командой "Челси".
К счастью для Рахима, главный тренер "Арсенала" Микель Артета, которого он знает по совместной работе в "Манчестер Сити", как раз искал атакующего игрока.
Огромным препятствием к воссоединению Стерлинга и Артеты выглядела зарплата Рахима в 325,000 фунтов в неделю, однако игрок добровольно согласился получать меньше до конца сезона, а обязательства по остатку жалования два клуба разделили пополам.
В итоге Стерлинг, забивший 19 голов в 81 матче за "Челси" после своего перехода из "Сити" летом 2022, оказался в "Арсенале". Рахим четырежды выигрывал Премьер-Лигу в своей карьере, и этот опыт будет полезен "канонирам".
"Это невероятное ощущение. Я по-настоящему взволнован. Мы припозднились с этим переходом, но я надеялся, что все получится. Глядя на все, я просто думал: "Это идеально для меня". Я очень рад, что мы довели начатое до конца", — сообщил Стерлинг.
31.08.2024 06:00
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Последние комментарии:
Калониры как обычно подбирают говно за топами)
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Ухах вот это поворот))) шлюха перешла в гейклуб)))
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Забрали топа с середняка
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у меня сложилось впечатление, что Стерлинг обленился уже давно и забил куй на футбол
но если он согласился урезать себе зп, просто ради игры в мяч, то может это и не так.
Санчо в Челси?
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НУ это вилочки... Вологодские, выкидные...
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Огромным препятствием к воссоединению Стерлинга и Артеты выглядела зарплата Рахима в 325,000 фунтов в неделю, однако игрок добровольно согласился получать меньше до конца сезона, а обязательства по остатку жалования два клуба разделили пополам.
Источник: http://fapl.ru/posts/109719/#reply
Получается Челси только ведомость частично разгрузил, вопрос в цене самой аренды.
Так-то Арсенал в плюсе, половина от его неполной лички + на поле всё ещё может пользу приносить.
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а вот это сильный мув. Стерлинг слева, Сака справа, будет оочень интересно посмотреть.
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Ору с лого гг, тупо арба
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пхахаха шо с ебалой у него на фотках
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шо за хйуня 6лядь
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Как думаете, 10-ку дадут ему?
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Осталось только за МЮ через пару сезонов поиграть, вот уж действительно шлюха так шлюха.
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