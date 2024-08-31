"Форест" подписал Морато и Уорд-Проуза

Перед самым закрытием летнего трансферного окна "Ноттингем Форест" укрепил свой состав защитником "Бенфики" Морато и полузащитником "Вест Хэма" Джеймсом Уорд-Проузом.

Морато заключил пятилетний контракт и обошелся "Форест" в 15 миллионов фунтов.



Морато выступал за "Бенфику" после своего перехода из родного "Сан-Паулу в 2019 году. Всего 23-летний бразилец сыграл 86 матчей за лиссабонцев, включая 35 в прошлом сезоне.



В то же время Уорд-Проуз присоединился к "Форест" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2024/25.



29-летний англичанин провел в "Вест Хэме" всего один сезон, перебравшись в лондонский клуб год назад, когда его родной "Саутгемптон" вылетел из Премьер-Лиги.



В прошлом сезоне Уорд-Проуз сыграл 37 матчей в Премьер-Лиге, забив семь голов и отдав семь результативных передач.