Жеребьевка Лиги Конференций

Лига Конференций "Челси" узнал имена своих соперников по розыгрышу Лиги Конференций в сезоне 2024/25.

"Челси" попал в основную стадию третьего по значимости клубного турнира Европы, одолев по сумме двух матчей "Серветт" в квалификации (3:2).

С этого сезона Лига Конференций, как и Лига Чемпионов с Лигой Европы, переходит на швейцарскую систему с одной турнирной таблицей.

Команде Энцо Марески предстоит совершить три выезда, включая один в Казахстан к "Астане".

Свой первый матч "Челси" проведет 3 октября. А завершится основная стадия Лиги Конференций 19 декабря.

"Челси" сыграет с "Гентом" (дома), "Хайденхаймом" (на выезде), "Астаной" (на выезде), "Шэмрок Роверс" (дома), "Панатинаикосом" (на выезде), "Ноа" (дома).


Метки жеребьевка, Лига Конференций, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2024 16:15

Количество просмотров Просмотров: 1410

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Последние комментарии:




  1. justnick 30.08.2024 17:33 # justnick
    Астана в Алмате сыграет наверное, на натуралке

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  2. chelsiukpro 30.08.2024 16:29 # chelsiukpro
    Казахам фортануло посмотреть матч не выежая из дома!

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  3. lfcallday 30.08.2024 16:23 # lfcallday
    Астана примет челси на синтетике в мороз -20 с ветерком ))

    Источник: http://fapl.ru/posts/109698/

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  4. brown-ale 30.08.2024 16:20 # brown-ale
    Армяне едут в Лондон.

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  5. suddenly 30.08.2024 16:20 # suddenly
    "Челси" сыграет с "Астаной" (на выезде)

    Челси88 сможет сходить на матч любимой команды.

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