Жеребьевка Лиги Конференций
"Челси" узнал имена своих соперников по розыгрышу Лиги Конференций в сезоне 2024/25.
"Челси" попал в основную стадию третьего по значимости клубного турнира Европы, одолев по сумме двух матчей "Серветт" в квалификации (3:2).
С этого сезона Лига Конференций, как и Лига Чемпионов с Лигой Европы, переходит на швейцарскую систему с одной турнирной таблицей.
Команде Энцо Марески предстоит совершить три выезда, включая один в Казахстан к "Астане".
Свой первый матч "Челси" проведет 3 октября. А завершится основная стадия Лиги Конференций 19 декабря.
"Челси" сыграет с "Гентом" (дома), "Хайденхаймом" (на выезде), "Астаной" (на выезде), "Шэмрок Роверс" (дома), "Панатинаикосом" (на выезде), "Ноа" (дома).
30.08.2024 16:15
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Астана в Алмате сыграет наверное, на натуралке
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Казахам фортануло посмотреть матч не выежая из дома!
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Астана примет челси на синтетике в мороз -20 с ветерком ))
Источник: http://fapl.ru/posts/109698/
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Армяне едут в Лондон.
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"Челси" сыграет с "Астаной" (на выезде)
Челси88 сможет сходить на матч любимой команды.
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