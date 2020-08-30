Жеребьевка Лиги Конференций

"Челси" узнал имена своих соперников по розыгрышу Лиги Конференций в сезоне 2024/25.

"Челси" попал в основную стадию третьего по значимости клубного турнира Европы, одолев по сумме двух матчей "Серветт" в квалификации (3:2).



С этого сезона Лига Конференций, как и Лига Чемпионов с Лигой Европы, переходит на швейцарскую систему с одной турнирной таблицей.



Команде Энцо Марески предстоит совершить три выезда, включая один в Казахстан к "Астане".



Свой первый матч "Челси" проведет 3 октября. А завершится основная стадия Лиги Конференций 19 декабря.



"Челси" сыграет с "Гентом" (дома), "Хайденхаймом" (на выезде), "Астаной" (на выезде), "Шэмрок Роверс" (дома), "Панатинаикосом" (на выезде), "Ноа" (дома).