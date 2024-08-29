"Борнмут" арендовал Кепу

"Борнмут" объявил о переходе в клуб голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги на правах аренды до конца сезона 2024/25.

Кепа до сих пор остается самым дорогим голкипером всех времен, будучи купленным "Челси" у "Атлетика" из Бильбао за 71.6 млн. фунтов в 2020 году.



Однако на "Стэмфорд Бридж" давно разочаровались в 29-летнем испанце, который прошлый сезон провел в аренде в "Реале", сыграв там 20 матчей во всех соревнованиях.



В данный момент в "Челси" образовался избыток голкиперов, поэтому Кепа был отправлен в командировку к своему соотечественнику Андони Ираоле в "Борнмут".



"Мы рады пригласить игрока калибра Кепы в "Борнмут". Мы были осведомлены о его доступности и хотели использовать возможность, чтобы заполучить его в клуб на правах аренды. Мы верим, что он станет ярким дополнением к нашей талантливой группе вратарей", — сообщил исполнительный директор "вишенок" Нил Блэйк.