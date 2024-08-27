"Сити" продал Канселу в "Аль-Хиляль"

"Манчестер Сити" объявил о продаже защитника Жоау Канселу в саудовский "Аль-Хиляль".

Канселу заключил с "Аль-Хилялем" контракт на три года, а "Сити" получил за Жоау компенсацию в размере 21.2 млн. фунтов.



Канселу провел 154 матча за "Сити" после своего трансфера из "Ювентуса" за 60 млн. фунтов летом 2019, выиграв с "горожанами" три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и Кубок Лиги.



В 2022 году Канселу перестал ладить с главным тренером "Сити" Хосепом Гвардиолой, из-за чего на вторую половину сезона 2022/23 отправился в аренду в "Баварию", а всю прошлую кампанию провел в "Барселоне".



"Я бы хотел пожелать каждому в "Сити" развить успех в будущем. Я пережил много очень особенных моментов за мое время в этом замечательном клубе. Я бы хотел поблагодарить своих партнеров по команде, тренеров, весь персонал в "Сити" и фанатов за все на протяжении моего времени здесь", — сообщил 30-летний португалец на прощание.