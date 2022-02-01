Канселу заключил новый контракт с "Сити"

Жоау Канселу Крайний защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2027 года.

Канселу выступает за "Сити" после своего перехода из "Ювентуса" в 2019 году, за это время сыграв 106 матчей и завоевав три трофея.

Предыдущий контракт Жоау истекал только в 2025 год, однако 27-летний португалец так сильно прибавил в этом сезоне, что "горожане" не могли это не отметить.

"Я невероятно рад заключить это новое соглашение. Нет места лучше для игры в футбол, чем "Сити".

"У игроков "Сити" есть все необходимое, чтобы реализовать свой потенциал: удивительная инфраструктура, одноклубники мирового уровня и невероятный тренер, который подстегивает нас каждый день", — сообщил Канселу.


Метки Канселу, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 01.02.2022 14:50 # gerrard08
    Он не плох, но от Таа он в световых годах, по своему уровню игры.

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  2. recyjoed 01.02.2022 14:19 # recyjoed
    Если бы не было ТАА, я бы назвал его лучшим в АПЛ. Но увы)

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  3. true-manc 01.02.2022 14:17 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    Лучший крайний защитник в мире, причем способен сыграть на обоих флангах! В этом году должен побороться за ЗМ.

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  4. mancunia-planet 01.02.2022 14:05 # mancunia-planet
    У голубых манков полный порядок во всем.

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  5. selta 01.02.2022 14:04 # selta
    Тень Чилвелла

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