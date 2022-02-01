Канселу заключил новый контракт с "Сити"
Крайний защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2027 года.
Канселу выступает за "Сити" после своего перехода из "Ювентуса" в 2019 году, за это время сыграв 106 матчей и завоевав три трофея.
Предыдущий контракт Жоау истекал только в 2025 год, однако 27-летний португалец так сильно прибавил в этом сезоне, что "горожане" не могли это не отметить.
"Я невероятно рад заключить это новое соглашение. Нет места лучше для игры в футбол, чем "Сити".
"У игроков "Сити" есть все необходимое, чтобы реализовать свой потенциал: удивительная инфраструктура, одноклубники мирового уровня и невероятный тренер, который подстегивает нас каждый день", — сообщил Канселу.
01.02.2022 14:00
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Последние комментарии:
Он не плох, но от Таа он в световых годах, по своему уровню игры.
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Если бы не было ТАА, я бы назвал его лучшим в АПЛ. Но увы)
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КОРОЛЬ!!!
Лучший крайний защитник в мире, причем способен сыграть на обоих флангах! В этом году должен побороться за ЗМ.
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У голубых манков полный порядок во всем.
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Тень Чилвелла
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