Канселу заключил новый контракт с "Сити"

Крайний защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2027 года.

Канселу выступает за "Сити" после своего перехода из "Ювентуса" в 2019 году, за это время сыграв 106 матчей и завоевав три трофея.



Предыдущий контракт Жоау истекал только в 2025 год, однако 27-летний португалец так сильно прибавил в этом сезоне, что "горожане" не могли это не отметить.



"Я невероятно рад заключить это новое соглашение. Нет места лучше для игры в футбол, чем "Сити".



"У игроков "Сити" есть все необходимое, чтобы реализовать свой потенциал: удивительная инфраструктура, одноклубники мирового уровня и невероятный тренер, который подстегивает нас каждый день", — сообщил Канселу.