"Кристал Пэлас" близок к покупке Нкетиа

"Кристал Пэлас" близок к покупке нападающего "Арсенала" Эдди Нкетиа за 30 миллионов фунтов.

Накануне стало известно, что переход Нкетиа в "Ноттингем Форест" сорвался. "Лесники" согласовали с "Арсеналом" компенсацию за Эдди, но не смогли договориться с самим игроком.



Теперь в борьбу за Нкетиа, который ранее этим летом не смог перейти в "Марсель", вступил "Пэлас", предложив за 25-летнего англичанина 30 млн. фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Это примерна та сумма, на которую рассчитывает "Арсенал", а Sky Sports добавляет, что "Пэлас" уже ведет переговоры с Нкетиа насчет условий личного контракта, и каких-либо проблем здесь возникнуть не должно.



"Пэлас" может освободить место для Нкетиа, избавившись от Одсонна Эдуара, насчет которого поступают запросы от различных клубов, включая "Селтик".