"Кристал Пэлас" близок к покупке Нкетиа

Эдди Нкетиа "Кристал Пэлас" близок к покупке нападающего "Арсенала" Эдди Нкетиа за 30 миллионов фунтов.

Накануне стало известно, что переход Нкетиа в "Ноттингем Форест" сорвался. "Лесники" согласовали с "Арсеналом" компенсацию за Эдди, но не смогли договориться с самим игроком.

Теперь в борьбу за Нкетиа, который ранее этим летом не смог перейти в "Марсель", вступил "Пэлас", предложив за 25-летнего англичанина 30 млн. фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.

Это примерна та сумма, на которую рассчитывает "Арсенал", а Sky Sports добавляет, что "Пэлас" уже ведет переговоры с Нкетиа насчет условий личного контракта, и каких-либо проблем здесь возникнуть не должно.

"Пэлас" может освободить место для Нкетиа, избавившись от Одсонна Эдуара, насчет которого поступают запросы от различных клубов, включая "Селтик".


Метки Арсенал, Кристал Пэлас, Нкетиа

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2024 20:00

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  1. takernotagiver 26.08.2024 21:07 # takernotagiver
    Только не сорвись в этот раз)

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  2. alex0msk 26.08.2024 20:12 # alex0msk
    Нкетиа мечтает выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов в этом сезоне


    Источник: http://fapl.ru/posts/104575/

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