Нкета мечтает выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов в этом сезоне
Нападающий "Арсенала" Эдди Нкетиа заявил, что мечтает выиграть и Премьер-Лигу, и Лигу Чемпионов в этом сезоне.
Накануне "Арсенал" сыграл вничью 1:1 с ПСВ, завершив групповой этап Лиги Чемпионов на первом месте своего квартета.
Дела "Арсенала" в Премьер-Лиге тоже идут очень хорошо — "канониры" находятся всего в одном очке от вершины таблицы.
Поэтому Нкетиа, который и забил единственный гол "Арсенала" в Эйндховене, настраивается на победу сразу в двух важнейших турнирах.
"Моя мечта — выиграть оба! Лига Чемпионов — отличный турнир, чтобы участвовать в нем. Мы так упорно трудились, чтобы попасть сюда, поэтому мы продолжим стараться каждый день, чтобы достичь успеха и, надеюсь, исполнить наши мечты".
"Нет смысла участвовать в турнире, если ты не хочешь выиграть его. Мы обладаем мастерством для этого, и мы подстегиваем себя каждый день к победе в каждом турнире, в котором принимаем участие".
"Такова наша цель и такова цель футбольного клуба "Арсенал". Это то, чего хотят фанаты и над достижением чего мы трудимся каждый день", — цитирует Нкетиа Daily Mail.
13.12.2023 22:00
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