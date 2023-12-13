Нкета мечтает выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов в этом сезоне

Нападающий "Арсенала" Эдди Нкетиа заявил, что мечтает выиграть и Премьер-Лигу, и Лигу Чемпионов в этом сезоне.

Накануне "Арсенал" сыграл вничью 1:1 с ПСВ, завершив групповой этап Лиги Чемпионов на первом месте своего квартета.



Дела "Арсенала" в Премьер-Лиге тоже идут очень хорошо — "канониры" находятся всего в одном очке от вершины таблицы.



Поэтому Нкетиа, который и забил единственный гол "Арсенала" в Эйндховене, настраивается на победу сразу в двух важнейших турнирах.



"Моя мечта — выиграть оба! Лига Чемпионов — отличный турнир, чтобы участвовать в нем. Мы так упорно трудились, чтобы попасть сюда, поэтому мы продолжим стараться каждый день, чтобы достичь успеха и, надеюсь, исполнить наши мечты".



"Нет смысла участвовать в турнире, если ты не хочешь выиграть его. Мы обладаем мастерством для этого, и мы подстегиваем себя каждый день к победе в каждом турнире, в котором принимаем участие".



"Такова наша цель и такова цель футбольного клуба "Арсенал". Это то, чего хотят фанаты и над достижением чего мы трудимся каждый день", — цитирует Нкетиа Daily Mail.