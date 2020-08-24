Меленстен опасается, что Маунт станет "новым Ван де Беком" для МЮ

Бывший ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рене Меленстен опасается, что полузащитник Мейсон Маунт станет очередным трансферным провалом "красных дьяволов".

Прошлым летом "Юнайтед" приобрел Маунта у "Челси" за 60 миллионов фунтов, и с тех пор Мейсон забил лишь один гол в 22 матчах.



Меленстен до сих пор не понимает, какова роль Маунта в команде Эрика Тен Хага, и опасается, что 25-летний англичанин повторит печальную судьбу Донни Ван де Бека, который ранее этим летом был продан "красными дьяволами" в "Жирону" за смешные 425,000 фунтов в неделю.



"Я не уверен насчет лучшей позиции Мейсона Маунта — он вполне может стать новым Донни Ван де Беком. Он толком не является "шестеркой", он толком не является вингером. Ты хочешь видеть его выдвинутой вперед "восьмеркой". Одна "шестерка" и две "восьмерки" или две "десятки" — это это вижу я".



"Он хорош при переходах из одной фазы игры в другую и при отборе мяча для контратак, он так быстр и вынослив, показав это в "Челси". Но порой бывает сложно найти применение игроку, если тот привык к определенной системе. Я опасаюсь, что он может стать новым Донни и что его карьера может заглохнуть в "Юнайтед", — цитирует Меленстена Daily Express.