"Ливерпуль" готовит предложение по Брантуэйту

"Ливерпуль" готовит предложение о покупке защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта.

Ранее этим летом интерес к Брантуэйту проявлял "Манчестер Юнайтед", однако "красные дьяволы" сочли Джаррада необоснованно дорогим.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, сам Брантуэйт по-прежнему открыт к уходу на повышение, и "Ливерпуль" готов предложить ему такую возможность.



"Ливерпуль" собирается предложить "Эвертону" 63 миллиона фунтов плюс 7 млн. фунтов бонусами. Самого Брантуэйта "красные" поманят утроением его текущей зарплаты в 60,000 фунтов в неделю.



Утверждается, что главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот является большим поклонником 22-летнего Брантуэйта, и на "Энфилде" уверены в согласовании сделки со своими соседями.