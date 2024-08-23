"Ливерпуль" готовит предложение по Брантуэйту

Джаррад Брантуэйт "Ливерпуль" готовит предложение о покупке защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта.

Ранее этим летом интерес к Брантуэйту проявлял "Манчестер Юнайтед", однако "красные дьяволы" сочли Джаррада необоснованно дорогим.

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, сам Брантуэйт по-прежнему открыт к уходу на повышение, и "Ливерпуль" готов предложить ему такую возможность.

"Ливерпуль" собирается предложить "Эвертону" 63 миллиона фунтов плюс 7 млн. фунтов бонусами. Самого Брантуэйта "красные" поманят утроением его текущей зарплаты в 60,000 фунтов в неделю.

Утверждается, что главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот является большим поклонником 22-летнего Брантуэйта, и на "Энфилде" уверены в согласовании сделки со своими соседями.


Метки Брантуэйт, Ливерпуль, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2024 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1159

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. shadow-- 23.08.2024 13:18 # shadow--
    Это что за элитный брит да ещё из Эвертона?? А может у помойки тогда сразу кого-нибудь прикупить? А может название стадиона тогда продадим заодно?

    Утверждается, что главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот является большим поклонником 22-летнего Брантуэйта

    Источник: http://fapl.ru/posts/109544/?c=1


    Ну тогда иди и тренируй Эвертон

    (ответить)

  2. alexomck 23.08.2024 12:43 # alexomck
    Ливерпуль уже может напрямую игроков Эвертона покупать? Не, ну если он хочет шоб ему дом тухлыми яйцами закидали:)


    Самого Брантуэйта "красные" поманят утроением его текущей зарплаты в 60,000 фунтов в неделю.

    Источник: http://fapl.ru/posts/109544/

    Здесь Зе Сан чот совсем прогнали, какие 180к 22 летнему челу при ФСГ.

    (ответить)

  3. narcot 23.08.2024 12:11 # narcot
    14.06.2024 11:21 #
    sausage

    В МЮ с таким ебалом не один. Гарначо, Мактомини…. про Фернандеш вообще молчу. Но они делают погоду.


    11.03.2024 19:43 #
    hammersmith

    Новый магваер
    (ответить)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: