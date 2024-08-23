"Ливерпуль" готовит предложение по Брантуэйту
"Ливерпуль" готовит предложение о покупке защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта.
Ранее этим летом интерес к Брантуэйту проявлял "Манчестер Юнайтед", однако "красные дьяволы" сочли Джаррада необоснованно дорогим.
Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, сам Брантуэйт по-прежнему открыт к уходу на повышение, и "Ливерпуль" готов предложить ему такую возможность.
"Ливерпуль" собирается предложить "Эвертону" 63 миллиона фунтов плюс 7 млн. фунтов бонусами. Самого Брантуэйта "красные" поманят утроением его текущей зарплаты в 60,000 фунтов в неделю.
Утверждается, что главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот является большим поклонником 22-летнего Брантуэйта, и на "Энфилде" уверены в согласовании сделки со своими соседями.
23.08.2024 12:00
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Последние комментарии:
Это что за элитный брит да ещё из Эвертона?? А может у помойки тогда сразу кого-нибудь прикупить? А может название стадиона тогда продадим заодно?
Утверждается, что главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот является большим поклонником 22-летнего Брантуэйта
Источник: http://fapl.ru/posts/109544/?c=1
Ну тогда иди и тренируй Эвертон
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Ливерпуль уже может напрямую игроков Эвертона покупать? Не, ну если он хочет шоб ему дом тухлыми яйцами закидали:)
Самого Брантуэйта "красные" поманят утроением его текущей зарплаты в 60,000 фунтов в неделю.
Источник: http://fapl.ru/posts/109544/
Здесь Зе Сан чот совсем прогнали, какие 180к 22 летнему челу при ФСГ.
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14.06.2024 11:21 #
sausage
В МЮ с таким ебалом не один. Гарначо, Мактомини…. про Фернандеш вообще молчу. Но они делают погоду.
11.03.2024 19:43 #
hammersmith
Новый магваер
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