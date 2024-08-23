"Челси" победил дома "Серветт"
"Челси" сделал большой шаг к групповому этапу Лиги Конференций, выиграв первый матч раунда плей-офф квалификации против "Серветта" со счетом 2:0.
Главный тренер "синих" Энцо Мареска сохранил в стартовом составе лишь Мойсеса Кайседо и Кристофера Нкунку относительно матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в прошлую субботу.
В первом тайме хозяева "Стэмфорд Бридж" ощутимо больше владели мячом, но играли беззубо. "Серветт" смотрелся опаснее впереди и даже превзошел своего соперника по количеству ударов.
Второй тайм начался с того, что Нкунку заработал пенальти, зацепившись за голкипера "Серветта", и сам же его реализовал — 1:0.
Почти сразу Марк Гиу был обязан удваивать преимущество "Челси", но не смог поразить пустые ворота после того, как обокрал голкипера.
В дальнейшем "синие" контролировали игру, но большого стремления забить второй гол не демонстрировали.
Тем не менее, на 76-й минуте второй гол случился — благодаря двум появившимся на замену игрокам. Энцо Фернандес отправил в прорыв Нони Мадуэке, который вошел в штрафную по правому краю и сильно пробил в ближний угол ворот — 2:0.
В концовке матча гости заметно активизировались, но размочить счет не смогли.
"Челси" показал скромную игру, особенно в первом тайме, но победу с комфортным счетом все же добыл. Через неделю "синих" ждет ответный матч в Швейцарии.
"Челси" (Англия) — "Серветт" (Швейцария) — 2:0 (0:0)
Голы: Нкунку 50 (пен), Мадуэке 76.
"Челси": Йоргенсен, Дисаси (Гюсто 78), Адарабиойо, Бадиашиле, Вейга, Дьюсбери-Холл, Кайседо (Лавиа 84), Нкунку (Фернандес 58), Нету (Мадуэке 57), Гиу (Палмер 58), Мудрик.
23.08.2024 00:00
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РОССИЯ
ПУТИН
ЛИВЕРПУЛЬ
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ
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Поздравляем гнойси с тяжелейшей победой. Жаль, что все силы ушли на сервелат, теперь можно смело грузить на победу волков в воскресенье.
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Похожу в этом году 4ка будет ещё более экзотическая чем в прошлом
1. Арсенал
2. МС
3-20. От Эвертона до гандона
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процесс возвращения на трон офишали запущен
данная победа будет иметь историческое значение в становлении абсолютно нового имперотаторси
1.5 лярда начинают себя потихоньку оправдывать
ссу на долбоебиков что не верили в проект вуахахахахаха
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Армянская карлица сжимала свой брелочек, тепло вспоминая о своей жене шлюше, но Щолсей победил. Победил Щолсей, а попущена ватные залупудьцы.
Быть добру!
Поздняков. Подписаться.
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Брентфорд" приобрел защитника "Ливерпуля" Сеппа Ван ден Берга за 25 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.
Источник: http://fapl.ru/posts/109535/
Учитесь далбайобы как надо бабло из ничего делать
Кмоооон красиво
Это БизнесПуль мать вашу
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Нкунку нырял.
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Обратно все заново. Нет игры. Да и огня в глазах ребят сегодня не увидел
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Членси6ляди ваш день четверг пхахахахахахаха
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Доминирующая победа
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как бы гимли не сжимал брелочек, но короли наказали сервелат
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Изи размотали сервелат.
А все потому, что кол6асники.
Пенсы по привычке на кол6асных ссиканули
Источник: http://fapl.ru/posts/109519/?c=1
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забавно что фанаты ливерпуля в вечер четверга смотрят матч челси
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