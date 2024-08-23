"Челси" победил дома "Серветт"

"Челси" сделал большой шаг к групповому этапу Лиги Конференций, выиграв первый матч раунда плей-офф квалификации против "Серветта" со счетом 2:0.

Главный тренер "синих" Энцо Мареска сохранил в стартовом составе лишь Мойсеса Кайседо и Кристофера Нкунку относительно матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в прошлую субботу.



В первом тайме хозяева "Стэмфорд Бридж" ощутимо больше владели мячом, но играли беззубо. "Серветт" смотрелся опаснее впереди и даже превзошел своего соперника по количеству ударов.



Второй тайм начался с того, что Нкунку заработал пенальти, зацепившись за голкипера "Серветта", и сам же его реализовал — 1:0.



Почти сразу Марк Гиу был обязан удваивать преимущество "Челси", но не смог поразить пустые ворота после того, как обокрал голкипера.



В дальнейшем "синие" контролировали игру, но большого стремления забить второй гол не демонстрировали.



Тем не менее, на 76-й минуте второй гол случился — благодаря двум появившимся на замену игрокам. Энцо Фернандес отправил в прорыв Нони Мадуэке, который вошел в штрафную по правому краю и сильно пробил в ближний угол ворот — 2:0.



В концовке матча гости заметно активизировались, но размочить счет не смогли.



"Челси" показал скромную игру, особенно в первом тайме, но победу с комфортным счетом все же добыл. Через неделю "синих" ждет ответный матч в Швейцарии.



"Челси" (Англия) — "Серветт" (Швейцария) — 2:0 (0:0)



Голы: Нкунку 50 (пен), Мадуэке 76.



"Челси": Йоргенсен, Дисаси (Гюсто 78), Адарабиойо, Бадиашиле, Вейга, Дьюсбери-Холл, Кайседо (Лавиа 84), Нкунку (Фернандес 58), Нету (Мадуэке 57), Гиу (Палмер 58), Мудрик.