"Челси" победил дома "Серветт"

Кристофер Нкунку "Челси" сделал большой шаг к групповому этапу Лиги Конференций, выиграв первый матч раунда плей-офф квалификации против "Серветта" со счетом 2:0.

Главный тренер "синих" Энцо Мареска сохранил в стартовом составе лишь Мойсеса Кайседо и Кристофера Нкунку относительно матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в прошлую субботу.

В первом тайме хозяева "Стэмфорд Бридж" ощутимо больше владели мячом, но играли беззубо. "Серветт" смотрелся опаснее впереди и даже превзошел своего соперника по количеству ударов.

Второй тайм начался с того, что Нкунку заработал пенальти, зацепившись за голкипера "Серветта", и сам же его реализовал — 1:0.

Почти сразу Марк Гиу был обязан удваивать преимущество "Челси", но не смог поразить пустые ворота после того, как обокрал голкипера.

В дальнейшем "синие" контролировали игру, но большого стремления забить второй гол не демонстрировали.

Тем не менее, на 76-й минуте второй гол случился — благодаря двум появившимся на замену игрокам. Энцо Фернандес отправил в прорыв Нони Мадуэке, который вошел в штрафную по правому краю и сильно пробил в ближний угол ворот — 2:0.

В концовке матча гости заметно активизировались, но размочить счет не смогли.

"Челси" показал скромную игру, особенно в первом тайме, но победу с комфортным счетом все же добыл. Через неделю "синих" ждет ответный матч в Швейцарии.

"Челси" (Англия) — "Серветт" (Швейцария) — 2:0 (0:0)

Голы: Нкунку 50 (пен), Мадуэке 76.

"Челси": Йоргенсен, Дисаси (Гюсто 78), Адарабиойо, Бадиашиле, Вейга, Дьюсбери-Холл, Кайседо (Лавиа 84), Нкунку (Фернандес 58), Нету (Мадуэке 57), Гиу (Палмер 58), Мудрик.


Метки Лига Конференций, обзор матча, Серветт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2024 00:00

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Последние комментарии:




  1. mafia-fake 23.08.2024 01:04 # mafia-fake
    РОССИЯ
    ПУТИН
    ЛИВЕРПУЛЬ

    ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ

    (ответить)

  2. abramovich-lfc 23.08.2024 00:59 # abramovich-lfc
    Поздравляем гнойси с тяжелейшей победой. Жаль, что все силы ушли на сервелат, теперь можно смело грузить на победу волков в воскресенье.

    (ответить)

  3. gameboy 23.08.2024 00:33 # gameboy
    Похожу в этом году 4ка будет ещё более экзотическая чем в прошлом
    1. Арсенал
    2. МС
    3-20. От Эвертона до гандона

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  4. bemba 23.08.2024 00:17 # bemba
    процесс возвращения на трон офишали запущен
    данная победа будет иметь историческое значение в становлении абсолютно нового имперотаторси
    1.5 лярда начинают себя потихоньку оправдывать
    ссу на долбоебиков что не верили в проект вуахахахахаха

    (ответить)

  5. hachidlo 23.08.2024 00:12 # hachidlo
    Армянская карлица сжимала свой брелочек, тепло вспоминая о своей жене шлюше, но Щолсей победил. Победил Щолсей, а попущена ватные залупудьцы.
    Быть добру!

    Поздняков. Подписаться.

    (ответить)

  6. v-0987654321 23.08.2024 00:11 # v-0987654321
    Брентфорд" приобрел защитника "Ливерпуля" Сеппа Ван ден Берга за 25 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.

    Источник: http://fapl.ru/posts/109535/

    Учитесь далбайобы как надо бабло из ничего делать

    Кмоооон красиво

    Это БизнесПуль мать вашу

    (ответить)

  7. brown-ale 23.08.2024 00:10 # brown-ale
    Нкунку нырял.

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  8. yamateh 23.08.2024 00:10 # yamateh
    Обратно все заново. Нет игры. Да и огня в глазах ребят сегодня не увидел

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  9. tihinya-moiyobir 23.08.2024 00:10 # tihinya-moiyobir
    Членси6ляди ваш день четверг пхахахахахахаха

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  10. skydreams 23.08.2024 00:09 # skydreams
    Доминирующая победа

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  11. narcot 23.08.2024 00:03 # narcot
    как бы гимли не сжимал брелочек, но короли наказали сервелат

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  12. bembo 23.08.2024 00:02 # bembo
    Изи размотали сервелат.
    А все потому, что кол6асники.
    Пенсы по привычке на кол6асных ссиканули

    Источник: http://fapl.ru/posts/109519/?c=1

    (ответить)

  13. amirhan-gurazhev 23.08.2024 00:01 # amirhan-gurazhev
    забавно что фанаты ливерпуля в вечер четверга смотрят матч челси

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