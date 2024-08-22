Ван ден Берг сменил "Ливерпуль" на "Брентфорд"

"Брентфорд" приобрел защитника "Ливерпуля" Сеппа Ван ден Берга за 25 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.

Ван ден Берг заключил с "Брентфордом" контракт на пять лет и у "пчел" воссоединился с Фабиу Карвалью, который был куплен у "Ливерпуля" ранее в августе.



Если верить Sky Sports, "Ливерпуль" также получил право на долю в 17.5 процентов от последующей перепродажи игрока "Брентфордом".



В 2019 году "Ливерпуль" потратил 4.4 млн. фунтов на приглашение Ван ден Берга у "Зволле". С тех пор 22-летний голландец сыграл только четыре матча за первую команду "красных", успев побывать в "Престоне", "Шальке-04" и "Майнце" на правах аренды.



В услугах Ван ден Берга также был заинтересован "Байер", впечатлившийся игрой Сеппа за "Майнц" в прошлом сезоне, однако "Брентфорду" удалось опередить чемпионов Бундеслиги.



"Думаю, это отличное приобретение для клуба и команды. Сепп — центральный защитник хорошего уровня, и он обладает потенциалом стать еще лучше".



"Он соответствует нашей культуре и тому, как мы хотим играть: он быстр, он хорошо читает игру и хладнокровен с мячом, при розыгрыше и при определяющих оборонительных действиях".



"У Сеппа отличный характер, и я уверен, он хорошо вольется в коллектив и поможет нам продвинуться вперед", — сообщил главный тренер "Брентфорда" Томас Франк.