Рэтлкифф заставляет сотрудников МЮ есть в туалете

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтлкифф заставляет сотрудников своего клуба принимать пищу в туалете.

В декабре прошлого года Рэтклифф приобрел 27.7% акций "Юнайтед", основательно принявшись за реформирование клуба.



Особое внимание Рэтклифф уделяет сокращению расходов, ранее этим летом решив уволить из "Юнайтед" 250 сотрудников.



Политика Рэтклиффа по сокращению расходов привела к тому, что сотрудники, задействованные на "Олд Траффорд" в дни матчей, лишились ланчбоксов, которые включали в себя сэндвич, злаковый батончик, чипсы и безалкогольный напиток.



Теперь сотрудники вынуждены питаться той едой, которая осталась после корпоративных клиентов. И принимать эту еду приходится далеко не в самом приятном месте стадиона.



"Они поставили обеденный стол рядом с четырьмя туалетными кабинками. Ты выходишь из кабинки, и кто-нибудь сидит прямо перед тобой, принимая пищу", — цитирует свой источник Daily Mail.