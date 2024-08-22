Рэтлкифф заставляет сотрудников МЮ есть в туалете
Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтлкифф заставляет сотрудников своего клуба принимать пищу в туалете.
В декабре прошлого года Рэтклифф приобрел 27.7% акций "Юнайтед", основательно принявшись за реформирование клуба.
Особое внимание Рэтклифф уделяет сокращению расходов, ранее этим летом решив уволить из "Юнайтед" 250 сотрудников.
Политика Рэтклиффа по сокращению расходов привела к тому, что сотрудники, задействованные на "Олд Траффорд" в дни матчей, лишились ланчбоксов, которые включали в себя сэндвич, злаковый батончик, чипсы и безалкогольный напиток.
Теперь сотрудники вынуждены питаться той едой, которая осталась после корпоративных клиентов. И принимать эту еду приходится далеко не в самом приятном месте стадиона.
"Они поставили обеденный стол рядом с четырьмя туалетными кабинками. Ты выходишь из кабинки, и кто-нибудь сидит прямо перед тобой, принимая пищу", — цитирует свой источник Daily Mail.
22.08.2024 10:00
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Последние комментарии:
ничего, с пола поедят, хохлам же нормально.
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Капитализм ,
Значит скоро будут в корыто общее как для свиней объедки после вип-столов сваливать в общее хрючево
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Наркот всю жизнь там кушает и ниче
Не жалуется
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Рэтлкифф заставляет сотрудников МЮ есть в туалете
Источник: http://fapl.ru/posts/109523/
прям как пенсаф на фапле
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Что
Это
За
Хуета
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Клуб говна)))))))
(ответить)
Что работники Скам Юнайтед, что болельщики - типичные говноеды. Факт.
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Эффективный менеджмент!
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Сюжет для кроссовера: приходит как-то сотрудник МЮ принять пищу. А там сидит Терри и разогревает унитаз.
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Как будто это новость, МуМу даже игроков своих заставляет играть на старом туалете.
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