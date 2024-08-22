Рэтлкифф заставляет сотрудников МЮ есть в туалете

Сэр Джим Рэтклифф Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтлкифф заставляет сотрудников своего клуба принимать пищу в туалете.

В декабре прошлого года Рэтклифф приобрел 27.7% акций "Юнайтед", основательно принявшись за реформирование клуба.

Особое внимание Рэтклифф уделяет сокращению расходов, ранее этим летом решив уволить из "Юнайтед" 250 сотрудников.

Политика Рэтклиффа по сокращению расходов привела к тому, что сотрудники, задействованные на "Олд Траффорд" в дни матчей, лишились ланчбоксов, которые включали в себя сэндвич, злаковый батончик, чипсы и безалкогольный напиток.

Теперь сотрудники вынуждены питаться той едой, которая осталась после корпоративных клиентов. И принимать эту еду приходится далеко не в самом приятном месте стадиона.

"Они поставили обеденный стол рядом с четырьмя туалетными кабинками. Ты выходишь из кабинки, и кто-нибудь сидит прямо перед тобой, принимая пищу", — цитирует свой источник Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Олд Траффорд, Рэтклифф, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2024 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1878

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Последние комментарии:




  1. kewell7 22.08.2024 11:17 # kewell7
    ничего, с пола поедят, хохлам же нормально.

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  2. gidro-met 22.08.2024 11:09 # gidro-met
    Капитализм ,
    Значит скоро будут в корыто общее как для свиней объедки после вип-столов сваливать в общее хрючево

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  3. felix-the-cat 22.08.2024 11:09 # felix-the-cat
    Наркот всю жизнь там кушает и ниче
    Не жалуется

    (ответить)

  4. hammersmith 22.08.2024 10:45 # hammersmith
    Рэтлкифф заставляет сотрудников МЮ есть в туалете


    Источник: http://fapl.ru/posts/109523/

    прям как пенсаф на фапле

    (ответить)

  5. liverbro 22.08.2024 10:29 # liverbro
    Что
    Это
    За
    Хуета

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  6. tihinya-moiyobir 22.08.2024 10:23 # tihinya-moiyobir
    Клуб говна)))))))

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  7. fog 22.08.2024 10:07 # fog
    Что работники Скам Юнайтед, что болельщики - типичные говноеды. Факт.

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  8. arsenal-win 22.08.2024 10:02 # arsenal-win
    Эффективный менеджмент!

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  9. superglor 22.08.2024 10:02 # superglor
    Сюжет для кроссовера: приходит как-то сотрудник МЮ принять пищу. А там сидит Терри и разогревает унитаз.

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  10. superglor 22.08.2024 10:01 # superglor
    Как будто это новость, МуМу даже игроков своих заставляет играть на старом туалете.

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