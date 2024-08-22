Бен Чилуэлл был предложен "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" были предложены услуги левого защитника "Челси" Бена Чилуэлла.

На своей пресс-конференции в среду наставник "Челси" Энцо Мареска подтвердил, что Чилуэлл тренируется отдельно от первой команды и не может рассчитывать на регулярную игровую практику, если останется на "Стэмфорд Бридж".



"Что касается Чилли, то он славный малый, но я сказал ему, что ему будет сложно из-за его позиции. Это не жестоко, это просто честно", — заявил Мареска.



Как и вингер Рахим Стерлинг, Чилуэлл уже ищет себе новый клуб, и talkSPORT стало известно, что Бен может последовать за полузащитником Мейсоном Маунтом, который год назад сменил "Челси" на "Юнайтед".



В данный момент "Юнайтед" лишен обоих своих левых защитников в лице Люка Шоу и Тирелла Маласиа, поэтому 27-летний англичанин пришелся бы ко двору на "Олд Траффорд".



Добавим, два предыдущих сезона оказались омрачены для Чилуэлла травмами. А во время недавнего турне "Челси" по США Бен сыграл лишь 64 минуты, хотя его конкурент по позиции Марк Кукурелья в то время еще был в отпуске.