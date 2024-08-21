Светская хроника за среду
"Челси" надеется продать игроков на 200 миллионов фунтов до конца лета. "Манчестер Сити" сможет вернуть Илкая Гюндогана бесплатно. "Астон Вилла" следит за Джо Гомесом. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.
"Челси" сохраняет интерес к Виктору Осимхену, но лишь готов арендовать нападающего "Наполи". (The Athletic)
"Челси" надеется заработать 200 миллионов фунтов, избавившись от восьми игроков в остатке летнего окна. (Daily Mirror)
Полузащитник "Челси" Конор Галлахер снова прилетел в Мадрид, чтобы завершить свой переход в "Атлетико". (The Sun)
"Барселона" готова отпустить полузащитника Илкая Гюндогана назад в "Манчестер Сити" бесплатно. (Fabrizio Romano)
"Сити" является главным претендентом на Гюндогана. (The Athletic)
"Барселона" не может позволить себе постоянный трансфер защитника "Сити" Жоау Канселу из-за высокий ожиданий игрока по зарплате. (Sport)
"Манчестер Юнайтед" получит 5 млн. фунтов от "Панатинаикоса" за вингера Факундо Пельистри. (The Telegraph)
"Бернли" хочет заполучить полузащитника "Юнайтед" Ганнибала Межбри. (The Athletic)
"Юнайтед" надеется купить защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта в одно из последующих трансферных окон, потеряв надежду сделать это этим летом. (Daily Mail)
Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг отказался от идеи избавиться от полузащитника Каземиро. (The Sun)
"Астон Вилла" находится среди клубов, заинтересованных в защитнике "Ливерпуля" Джо Гомесе. (The Athletic)
"Вилла" может отправить в аренду полузащитника Самуэля Айлинг-Джуниора, который едва был куплен у "Ювентуса". (The Athletic)
Защитник "Виллы" Алекс Морено близок к переходу в "Ноттингем Форест" на правах аренды с опцией выкупа. (Birmingham Mail)
"Арсенал" требует от "Форест" свыше 30 млн. фунтов за нападающего Эдди Нкетиа. (Football Insider)
Голкипер "Валенсии" Георгий Мамардашвили обойдется "Ливерпулю" в 34 млн. фунтов. (Relevo)
"Байер" обратился к "Ливерпулю" насчет покупки защитника Сеппа Ван ден Берга, и "красные" собираются попросить 25 млн. фунтов. (Sky Sport Germany)
Перехватить Ван ден Берга надеется "Брентфорд". (The Times)
"Вулверхэмптон" вступил в переговоры о покупке защитника "Бернли" Дары О'Ши. (Sky Sports)
Нападающий "Саутгемптона" Секу Мара направляется в "Страсбур" за 10 млн. фунтов. (The Athletic)
"Вест Хэм" согласовал покупку 18-летнего полузащитника "Парижа" Мохамаду Канте. (Evening Standard)
Другое
Бывший наставник "Шеффилд Юнайтед" Пол Хекингботтом возглавил "Престон" из Чемпионшипа. (Sky Sports)
"Челси" не включил Бена Чилуэлла и Рахима Стерлинга в свою заявку на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Конференций против "Серветта". (Sky Sports)
Экс-вингер "Сити" Рияд Махрез согласился с тем, что новичок "горожан" Савиньо похож на него. (The Sun)
Бывший рефери Премьер-Лиги Майк Дин попробовал себя в роли футбольного комментатора на радио. (The Sun)
21.08.2024 12:00
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В Челси человек 20 таких по арендам есть:)
(ответить)
southgate-goyda
(ответить)
4:19 - "нацизма на украине нет"
4:20 - 21.08.2024 12:22 #
bembo
да хуй его знает. НА плантации отправим угольков
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/109506/?c=1
(ответить)
200 лимонов вполне адекватная хотелка за 8 игроков.
Сперминг 30
Чилвел 25
Лукаку 30
Галлаер 40
Кепа 10
Датро Фофана 15-20
Чалоба 20-25
Анджело 20
Еще человек 5 по арендам типо Чукумек, Казадей...еще х3 чо с Петровичем или продажа или аренда. КАРОЧ ЛУТКА БАБОК ЛЮТАЯ ГРЯДЕТ, осталось только найти покупателей))))
(ответить)
Боссы Челси озабочены усилением атаки.
Планируется покупка десяти нападающих, восемь из них отправятся в аренду или останутся в аренде в своих нынешних клубах.
(ответить)
"Челси" надеется заработать 200 миллионов фунтов, избавившись от восьми игроков в остатке летнего окна. (Daily Mirror)
Источник: http://fapl.ru/posts/109506/?c=1
Челси с такими надеждами полная пизда. Хотя и без них тоже.
Сперминг, Чалоба, Галахер, Чилвелл, Лукаку вместе максимум 100 дадут. Только Галахер и Чалоба имеют какой-то потенциал продажи, все остальные сбитые летчики и на огромных зп.
Кого они еще на 100 хотят напродавать - я вообще хз, ковбой Боулинг четко ведет команду. RIP Chelsea.
(ответить)
у русни только 2 союзника: кадыров и православие
Священники провели молебен возле полыхающей нефтебазы в Пролетарске, которую не могут потушить 4 дня.
«По благословению владыки Антония протоиерей Дмитрий и иерей Виктор Федоровы совершили молебное пение и чтение акафиста Божией Матери перед Ее образом неподалеку от возгорания хранилища ГСМ в г. Пролетарске», — говорится в телеграм-канале Волгодонской Епархии.
(ответить)
В США построят самый высокий в мире деревянный небоскреб
В городе Милуоки в американском штате Висконсин может быть воплощен в жизнь необычайно амбициозный проект, который в случае его реализации имеет все шансы стать самым большим в мире деревянным небоскребом, о чем сообщает портал New Atlas.
Как заметили в издании, по состоянию на текущий момент небоскреб еще не получил название. Его дизайном занимается канадская фирма Michael Green Architecture (MGA), основатель которой – Майкл Грин − был одним из первопроходцев в деревянном домостроении и сыграл огромную роль в популяризации современных высотных зданий из дерева в Северной Америке.
Точная высота постройки пока неизвестна на столь раннем этапе, однако в фирме уже заявляют, что в ней будет 55 этажей. Самое высокое на сегодня здание из дерева, которое также находится в Милуоки, имеет лишь 25 этажей.
Предполагается, что башня будет частично покрыта растительностью и будет включать несколько террас. Кроме того, в качестве более крупного проекта небоскреб построят на месте существующего гаража, считающегося местной достопримечательностью. Для постройки здания требуется 700 миллионов долларов инвестиций. В MGA утверждают, что оно будет включать 750 жилых помещений, 17,6 тысячи квадратных метров офисов, еще 3,7 квадратных тысяч метров торговых площадей, 300 гостиничных комнат, парковку и яркие общественные площади.
(ответить)
Интересно вот, кто у Челси будет покупать этих игроков, зная что им необходимо продать. Имею ввиду на завышенных условиях Челси
(ответить)
нраица не нраица, лузерхуй развалится
(ответить)
Нравится не нравится, НАТО расширяется!
(ответить)
Рубрика СТИХИ с ФРОНТА
А не воспеть ли нам российских командиров?
Тех настоящих, что воюют за страну!
Не в кресле депутатском засыпают,
А защищают Родину свою
Вот Ратибор, он штурмовик от Бога!
Он Бахмут брал, другие города,
Но с передка не уходил ни разу!
За это уважают мужика!
Есть русский командир одной бригады,
Как волк отчаянный, и хитрый он как кот
Не часто его видно в телевизоре,
Всё потому что на войне сейчас Бойкот!
Апти, чеченский генерал, но тоже русский!
Он слов своих на ветер не бросал
И кто бы не пытался сделать гадость,
Апти своих ни разу не предал!
Есть Че Гевара, командир Сарматов
Веселый, бородатый наш боец
И если враг увидел эту бороду,
Молись, фашист, ведь ты уже мертвец.
Нельзя забыть о мужестве Абхаза,
Пятнашкой управляет много лет,
Руководит, не прячется, отважный!
В жизни Донбасса добрый он оставил след!
Ещё один достойный полководец,
Мужчина с позывным простым Аид!
Врывается с парнями в заварушку
И в заварушке этой победит!
Я написал о русских командирах,
Кого узнал по телеграмму и ТэВэ,
В парадных я не видел их мундирах,
А только в бронике, в комке...и на войне
Роман П.
(ответить)
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