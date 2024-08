Светская хроника за среду

"Челси" надеется продать игроков на 200 миллионов фунтов до конца лета. "Манчестер Сити" сможет вернуть Илкая Гюндогана бесплатно. "Астон Вилла" следит за Джо Гомесом. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Челси" сохраняет интерес к Виктору Осимхену, но лишь готов арендовать нападающего "Наполи". (The Athletic)



"Челси" надеется заработать 200 миллионов фунтов, избавившись от восьми игроков в остатке летнего окна. (Daily Mirror)



Полузащитник "Челси" Конор Галлахер снова прилетел в Мадрид, чтобы завершить свой переход в "Атлетико". (The Sun)



"Барселона" готова отпустить полузащитника Илкая Гюндогана назад в "Манчестер Сити" бесплатно. (Fabrizio Romano)



"Сити" является главным претендентом на Гюндогана. (The Athletic)



"Барселона" не может позволить себе постоянный трансфер защитника "Сити" Жоау Канселу из-за высокий ожиданий игрока по зарплате. (Sport)



"Манчестер Юнайтед" получит 5 млн. фунтов от "Панатинаикоса" за вингера Факундо Пельистри. (The Telegraph)



"Бернли" хочет заполучить полузащитника "Юнайтед" Ганнибала Межбри. (The Athletic)



"Юнайтед" надеется купить защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта в одно из последующих трансферных окон, потеряв надежду сделать это этим летом. (Daily Mail)



Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг отказался от идеи избавиться от полузащитника Каземиро. (The Sun)



"Астон Вилла" находится среди клубов, заинтересованных в защитнике "Ливерпуля" Джо Гомесе. (The Athletic)



"Вилла" может отправить в аренду полузащитника Самуэля Айлинг-Джуниора, который едва был куплен у "Ювентуса". (The Athletic)



Защитник "Виллы" Алекс Морено близок к переходу в "Ноттингем Форест" на правах аренды с опцией выкупа. (Birmingham Mail)



"Арсенал" требует от "Форест" свыше 30 млн. фунтов за нападающего Эдди Нкетиа. (Football Insider)



Голкипер "Валенсии" Георгий Мамардашвили обойдется "Ливерпулю" в 34 млн. фунтов. (Relevo)



"Байер" обратился к "Ливерпулю" насчет покупки защитника Сеппа Ван ден Берга, и "красные" собираются попросить 25 млн. фунтов. (Sky Sport Germany)



Перехватить Ван ден Берга надеется "Брентфорд". (The Times)



"Вулверхэмптон" вступил в переговоры о покупке защитника "Бернли" Дары О'Ши. (Sky Sports)



Нападающий "Саутгемптона" Секу Мара направляется в "Страсбур" за 10 млн. фунтов. (The Athletic)



"Вест Хэм" согласовал покупку 18-летнего полузащитника "Парижа" Мохамаду Канте. (Evening Standard)



Другое



Бывший наставник "Шеффилд Юнайтед" Пол Хекингботтом возглавил "Престон" из Чемпионшипа. (Sky Sports)



"Челси" не включил Бена Чилуэлла и Рахима Стерлинга в свою заявку на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Конференций против "Серветта". (Sky Sports)



Экс-вингер "Сити" Рияд Махрез согласился с тем, что новичок "горожан" Савиньо похож на него. (The Sun)



Бывший рефери Премьер-Лиги Майк Дин попробовал себя в роли футбольного комментатора на радио. (The Sun)