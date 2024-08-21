Тен Хаг передумал продавать Каземиро

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг передумал продавать полузащитника Каземиро.

Согласно слухам, в концовке прошлого сезона в отношениях Тен Хага и Каземиро случился разлад — наставник был недоволен затянувшимся спадом у своего подопечного, который даже не вышел на финал Кубка Англии.



Действительно, Каземиро гораздо хуже отыграл прошлый сезон, нежели свой дебютный за "Юнайтед" после перехода из "Реала" за 70 миллионов фунтов. Временами казалось, что ветеран не в форме и имеет лишний вес.



Учитывая это, существовали ожидания, что "Юнайтед" избавится от Каземиро в это трансферное окно. Саудовская Аравия называлась наиболее вероятным направлением для 32-летнего бразильца.



Однако The Sun утверждает, что Каземиро удалось заново завоевать расположение Тен Хага. Игрок вернулся из отпуска в хорошей физической форме, подтвердив это своей игрой против "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии и против "Фулхэма" в первом туре Премьер-Лиги.



Поэтому Каземиро останется в "Юнайтед" на сезон 2024/25. Если кто из полузащитников и покинет "Олд Траффорд" до конца лета, то это Скотт Мактоминей.