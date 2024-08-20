Фердинанд раскритиковал "Челси" за обращение со Стерлингом
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд раскритиковал "Челси" за манеру обращения со своим вингером Рахимом Стерлингом.
Напомним, Стерлинг публично потребовал объяснений от своего клуба после того, как не попал в заявку "Челси" на матч первого тура Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшую субботу.
Предполагается, что "Челси" хочет избавиться от зарабатывающего 325,000 фунтов в неделю Стерлинга, особенно после договоренности с "Атлетико" насчет Жоау Фелиша, и Фердинанд считает, что боссы лондонского клуба должны были сказать это Рахиму лично.
"Я смотрю на всех этих молодых игроков в их составе и то, как они говорят насчет Рахима. Для них он "дядя Рахим". То же самое касается Палмера и Риса Джеймса".
"Он заботится о многих из этих парней, которые приходят в клуб. И когда ты вышвыриваешь его из раздевалки, они не воспримут это хорошо. Ты создаешь проблему в собственной раздевалке".
"Никто не донес ему информацию, не внес какой-либо ясности. Насколько я слышал, Стерлинг не понимает, какова его ситуация. Никто в руководстве не подошел к нему, чтобы сказать: "Слушай, мы не нуждаемся в тебе, мы хотим избавиться от тебя".
"Насколько я слышал, в последнем разговоре ему было сказано, что все нормально. Я также слышал, что о таких вещах их игроки узнают по электронной почте или вроде того. Это дико", — сообщил Фердинанд в своем подкасте.
20.08.2024 21:00
Просмотров: 584
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: