Постекоглу надеется принести "Тоттенхэму" трофей в этом сезоне

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу чувствует, что в этом сезоне ему по силам прервать многолетнюю бестрофейную серию "шпор".

"Тоттенхэм" не знает трофеев с Кубка Лиги в 2008 году, однако Постекоглу надеется, что останется верен своим привычкам и свой второй сезон в клубе завершит не с пустыми руками.



"Обычно в своем втором сезоне я выигрываю что-нибудь. В этом вся идея. Первый год уходит на то, чтобы установить принципы и заложить основание. Надеюсь, второй год приведет к завоеванию чего-нибудь".



"Конечно, сказать легче, чем сделать, особенно в Премьер-Лиге, где такая конкуренция. Но именно так я всегда смотрел на вещи — на второй год ты должен быть в положении, когда сможешь добавить относительно того, как сложился первый год", — сообщил Постекоглу Sky Sports.