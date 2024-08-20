Постекоглу надеется принести "Тоттенхэму" трофей в этом сезоне

Анге Постекоглу Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу чувствует, что в этом сезоне ему по силам прервать многолетнюю бестрофейную серию "шпор".

"Тоттенхэм" не знает трофеев с Кубка Лиги в 2008 году, однако Постекоглу надеется, что останется верен своим привычкам и свой второй сезон в клубе завершит не с пустыми руками.

"Обычно в своем втором сезоне я выигрываю что-нибудь. В этом вся идея. Первый год уходит на то, чтобы установить принципы и заложить основание. Надеюсь, второй год приведет к завоеванию чего-нибудь".

"Конечно, сказать легче, чем сделать, особенно в Премьер-Лиге, где такая конкуренция. Но именно так я всегда смотрел на вещи — на второй год ты должен быть в положении, когда сможешь добавить относительно того, как сложился первый год", — сообщил Постекоглу Sky Sports.


Метки Постекоглу, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2024 15:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 20.08.2024 15:27 # suddenly
    Постекоглу не будет мешать фанатам "Тоттенхэма" мечтать о титуле
    Источник: http://fapl.ru/posts/103638/

    Можно уже начинать мечтать о титуле?

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  2. narcot 20.08.2024 15:23 # narcot
    в первый не смог, а во втором без нормальных усилений сможет? рассуждает, как вагин

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  3. hunter022 20.08.2024 15:06 # hunter022
    Гвардиола в ужасе, куры главный конкурент за чемпионство...

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