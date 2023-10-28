Постекоглу не будет мешать фанатам "Тоттенхэма" мечтать о титуле

Анге Постекоглу Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что не будет мешать своим фанатам мечтать о чемпионстве в Премьер-Лиге.

Благодаря победе 1:2 над "Кристал Пэлас" в пятницу вечером "Тоттенхэм" нарастил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до пяти очки, хотя конкуренты свои матчи еще не сыграли.

Это наибольший отрыв "Тоттенхэма" во главе таблицы высшего дивизиона с сезона 1960/61, когда "шпоры" последний раз становились чемпионами, и Постекоглу рад за своих болельщиков, почувствовавших реальное воодушевление после многих лет разочарований.

"Пускай мечтают. В этом и есть вся суть футбольного фаната".

"Будет справедливо сказать, что эти фанаты вдоволь настрадались, поэтому я определенно не буду мешать им", — сообщил Постекоглу Sky Sports.


Метки болельщики, Постекоглу, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2023 07:00

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  1. irbis85 28.10.2023 07:33 # irbis85
    до первой травмы Мэдисона можно и помечтать

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  2. arsenal-win 28.10.2023 07:09 # arsenal-win
    А он хорош!!!

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