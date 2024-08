Светская хроника за вторник

"Ювентус" обратился насчет Рахима Стерлинга. "Челси" может перехватить Айвена Тоуни. "Бавария" не будет покупать Джо Гомеса. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" может взять полузащитника ПСЖ Мануэля Угарте в аренду с обязательством по выкупу следующим летом. (Fabrizio Romano)



Переход вингера "Юнайтед" Джейдона Санчо в ПСЖ маловероятен. (The Guardian)



"Аль-Ахли" переключится на Тэмми Абрахэма из "Ромы", если не сможет приобрести нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни. (talkSPORT)



"Брентфорд" ожидает, что Тоуни уйдет в "Аль-Ахли". "Пчелы" надеются выручить около 50 миллионов фунтов за 28-летнего англичанина. (The Times)



"Челси" может попытаться перехватить Тоуни. (The Sun)



"Ювентус" сделал запрос насчет вингера "Челси" Рахима Стерлинга. (Daily Mail)



"Челси" сообщил "Наполи", что хочет 34 млн. фунтов за нападающего Ромелу Лукаку. Итальянский клуб хочет взять игрока в аренду с обязательством по выкупу за 25.6 млн. фунтов. (Ben Jacobs)



Защитники "Манчестер Сити" Кайл Уолкер и Жоау Канселу пополнили список трансферных целей "Аль-Хиляля". (The Guardian)



"Ливерпуль" рассматривает защитника "Ренна" Адриена Трюффера на роль дублера для Энди Робертсона. (L'Equipe)



"Бавария" находит Джо Гомеса "интересным игроком", но покупать защитника "Ливерпуля" не собирается. (Sky Sport Germany)



"Ньюкасл" рассматривает Трево Чалобу из "Челси" и Гомеса в качестве альтернатив защитнику "Кристал Пэлас" Марку Гехи. (i Sport)



"Реал Сосьедад" отказывается идти на понижение цены в переговорах о продаже полузащитника Микеля Мерино в "Арсенал". (Daily Mirror)



"Наполи" работает над приобретением полузащитника "Брайтона" Билли Гилмора. (Fabrizio Romano)



37-летний голкипер Асмир Бегович договорился о возвращении в "Эвертон". (talkSPORT)



"Эвертон" сделал запрос насчет 18-летнего нападающего "Атлетико Минейро" Алиссона Сантаны. (Globo)



"Фулхэм" решает, будет ли улучшать свое предложение по защитнику "Кристал Пэлас" Йоакиму Андерсену. (Sky Sports)



"Вулверхэмптон" следит за защитником "Шеффилд Юнайтед" Анелом Ахмедходжичем. (Football Insider)



Другое



Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур в сознании и разговаривает после травмы головы в матче с "Лестером". (Evening Standard)



Полузащитник Бруно Гимараэс был назначен постоянным капитаном "Ньюкасла". (Daily Mail)



Легенда "Арсенала" Тьерри Анри покинул должность главного тренера молодежной сборной Франции U-21. (BBC)



Бывший капитан "Сити" Илкай Гюндоган завершил карьеру в сборной Германии. (Sky Sport Germany)



Экс-полузащитник "Стоука" и "Блэкберна" Стивен Нзонзи уехал играть в Иран. (The Sun)