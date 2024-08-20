Каррагер: "Игрокам нужно перестать переходить в "Челси"
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер призвал игроков перестать переходить в "Челси" ради своих карьер.
К началу нового сезона Премьер-Лиги "Челси" подошел более чем с четырьмя десятками игроков в первой команде. При этом "синие" не сворачивают свою деятельность на трансферном рынке, своим очередным приобретением собираясь сделать нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша.
Каррагер шокирован трансферной политикой "Челси" и подозревает, что игроки выбирают "синих" только из-за денег.
"Челси" нужно просто перестать покупать игроков, а игрокам нужно перестать переходить в "Челси". На месте игрока я бы посмотрел на этот проект "Челси" и подумал: "А зачем мне туда переходить?"
"У тебя будет единственная причина перейти в "Челси", если кто-нибудь, твой агент, скажет: "Мы получим семилетний контракт с большой зарплатой, это гарантированные деньги в течение семи лет".
"Я бы ответил на это следующее: "Верь в себя как игрока. Подпиши четырехлетний контракт в достойном клубе, прояви себя с лучшей стороны, и тогда при продлении контракта ты все равно получишь денежную прибавку".
"Я не понимаю, почему игроки подписывают семилетние контракты. Там же ничего нет. Про них не скажешь, что это молодая и яркая команда. Они едва договорились по Жоау Фелишу, но скажите мне, где он будет играть?"
"Отличным футбольным командам нужна конкуренция, но в каждой команде, за которую я играл, было семь или восемь игроков, знавших, что они будут играть каждую неделю. У вас есть шесть или семь игроков, которые сражаются за три позиции. Еще шесть игроков знают, что являются игроками ротации. Вот это состав здорового человека".
"А то, что сейчас в "Челси"... Где Фелиш будет переодеваться на тренировочной базе? Я предельно серьезен. У вас 40 игроков — как они поместятся в одной раздевалке? Как проводить тренировку?" — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.
20.08.2024 18:00
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Последние комментарии:
Заголовок должен быть таким: "Каррагера беспокоит, где будет переодеваться Фелиш"
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это боули клуб, боули добился успеха именно таким способом ведя свои дела, у него есть рабочий алгоритм действий и он его проецирует на свой проект. Если кто-то это не понимает и осуждает, чтож купите челси и действуйте "правильно"
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как уморительны эти додики, которые по инерции срут про огромные затраты)) Просто по графику надо высрать что-то про Челси или Сити)
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Дельный совет пока Боэли там.
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