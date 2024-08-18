Микел раскритиковал "Челси" за намерение продать Чалобу и Галлахера

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел раскритиковал лондонский клуб за намерение продать Трево Чалобу и Конора Галлахера.

В данный момент Чалоба и Галлахер находятся среди игроков, которые тренируются отдельно от первой команды "Челси". Трево еще только ищет себе новый клуб, тогда как Конор ждет зеленый свет для перехода в "Атлетико".



Оба игрока являются продуктами академии "Челси", и Микела печалит то, что из-за своей хаотичной трансферной политики клуб вынужден избавляться от воспитанников.



"Речь о двух молодых парнях, которые являются "синими" от головы до пят. Они пришли в клуб маленькими мальчиками, а теперь нам нужно продать их, чтобы привести баланс в порядок".



"Все это — от владельцев, которые тратят слишком много денег и покупают каждого, за кого установлена цена. Они просто тратят слишком много денег и покупают слишком много игроков, которые нам не нужны".



"И теперь нам нужно продать нашего лучшего после Коула Палмера, как я считаю, игрока прошлого сезона в лице Конора Галлахера".



"Он был единственным игроком, который, как ты мог видеть, старается, бегает и держит уровень, необходимый в этом клубе. Вы понимаете, что я имею ввиду".



"Думаю, он (Галлахер) должен остаться в клубе. А также Чалоба, который вернулся после травмы и был нашим лучшим центральным защитником. Кажется, мы не проиграли ни матча после его возвращения — или один-два, что-то вроде этого. Он был абсолютно великолепен и играл все матчи, когда вернулся после травмы".



"Поч (Почеттино) доверял ему и ввел его в состав. Он играл все матчи и был абсолютно великолепен. А теперь нам нужно продать этих двух игроков, у которых "Челси" в крови, чтобы привести баланс в порядок", — сообщил Микел в своем подкасте.