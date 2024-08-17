Фил Джонс объявил о завершении игровой карьеры

Фил Джонс Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 32 лет.

Контракт Джонса с "Юнайтед" истек в конце сезона 2022/23, а свой последний матч Фил сыграл против "Брентфорда" в мае 2022.

Джонс провел в "Юнайтед" 12 лет, в течение которых сыграл 229 матчей и выиграл Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Европы.

Джонс, на счету которого 27 матчей за сборную Англии, решился повесить бутсы на гвоздь из-за хронических проблем со здоровьем — за три последних сезона в "Юнайтед" Фил сыграл только 13 матчей.

Однако Джонс не собирается уходить из футбола. Экс-защитник "Блэкберна" планирует стать тренером.

"Моя карьера оказалась короче, чем я бы хотел. Я являюсь стаканом, который наполовину полон. Я получил свою лицензию категории A и хочу попробовать себя в тренерской работе. В конечном счете я бы хотел стать главным тренером команды. Я решительно настроен достичь этого", — сообщил Джонс BBC.


Метки Джонс, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2024 16:00

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  1. butcher7777 17.08.2024 16:27 # butcher7777
    Легенда.

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  2. terr-y-nwa 17.08.2024 16:16 # terr-y-nwa
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Фил Джонс объявил о завершении игровой карьеры

    Источник: http://fapl.ru/posts/109430/


    ок, а почему на фотке какой-то хохол?

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  3. ilovemanutd 17.08.2024 16:00 # ilovemanutd
    Есть схожесть со стаканом, не врёт

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