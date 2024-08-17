Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 32 лет.

Контракт Джонса с "Юнайтед" истек в конце сезона 2022/23, а свой последний матч Фил сыграл против "Брентфорда" в мае 2022.



Джонс провел в "Юнайтед" 12 лет, в течение которых сыграл 229 матчей и выиграл Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Европы.



Джонс, на счету которого 27 матчей за сборную Англии, решился повесить бутсы на гвоздь из-за хронических проблем со здоровьем — за три последних сезона в "Юнайтед" Фил сыграл только 13 матчей.



Однако Джонс не собирается уходить из футбола. Экс-защитник "Блэкберна" планирует стать тренером.



"Моя карьера оказалась короче, чем я бы хотел. Я являюсь стаканом, который наполовину полон. Я получил свою лицензию категории A и хочу попробовать себя в тренерской работе. В конечном счете я бы хотел стать главным тренером команды. Я решительно настроен достичь этого", — сообщил Джонс BBC.