Сунесс: "Я сомневаюсь насчет Де Лигта"

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс усомнился в том, что защитник Маттейс Де Лигт станет серьезным усилением для "Манчестер Юнайтед".

Во вторник "Юнайтед" подтвердил приобретение Де Лигта у "Баварии" за 42.7 млн. фунтов, включая бонусы. Очевидно, главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг возлагает большие надежды на своего бывшего игрока по "Аяксу".



Однако Сунесс указывает на то, что в "Ювентусе" и "Баварии" 25-летний Де Лигт был бледной тенью игрока, блиставшего в "Аяксе".



"Я сомневаюсь насчет Де Лигта. Он не проходил в состав своей сборной во время Евро, он был игроком ротации".



"Он побывал в двух огромных клубах, которым обычно не нравится продавать игроков. Это кое о чем говорит".



"Он был звездой в молодости. Прибавил ли он с тех пор? Я не уверен, что он является тем, в ком нуждается "Манчестер Юнайтед" в данное время", — сообщил Сунесс talkSPORT.