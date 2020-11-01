Сунесс по-прежнему сомневается насчет Мартинеса

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс заявил, что защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес по-прежнему выглядит для него неубедительно.

Неважно начав свою английскую карьеру, постепенно Мартинес утвердился в качестве ключевого игрока "Юнайтед". Болельщикам "красных дьяволов" нравится боевой дух Лисандро, его агрессия и темперамент.



Однако недостаточный рост 24-летнего аргентинца как для центрального защитника Премьер-Лиги не дает Свнессу покоя.



"Что касается Мартинеса, то я по-прежнему сомневаюсь насчет него. Если вы посмотрите на стандартные положения, он по-прежнему используется в качестве блокирующего или на ближней штанге. Он не обладает физическими данными, чтобы бороться с крупными парнями и опекать их".



"Думаю, он слегка добавил им агрессии. Определенно добавил. Мой опыт говорит о том, что, если в раздевалке есть пара парней, готовых первыми сделать шаг вперед и дать бой, то найдутся те, кто их поддержат".



"Я просто думаю, что соперник будет этим пользоваться, когда ты такого размера. Тебя будут делать мишенью в штрафной. К тому же я не думаю, что он ужасно быстр, я не думаю, что он ужасно хорош с мячом. Однако он обладает кое-чем, что заставляет партнеров вокруг играть лучше".



"Со своими 175 см он играет против парней ростом 190 см. За все свое время в английском футболе я не мою вспомнить центрального защитника, который был бы суперуспешен с таким ростом", — сообщил Сунесс talkSPORT.