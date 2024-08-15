Тен Хаг: "Мы не готовы к старту сезона"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признал, что его команда не готова к старту нового сезона Премьер-Лиги.

"Юнайтед" только на днях завершил приобретение защитников Маттейса Де Лигта и Нуссаира Мазрауи из "Баварии", вдобавок многие игроки "красных дьяволов" совсем недавно приступили к тренировкам.



Также "Юнайтед" лишен ряда игроков из-за травм вроде Лени Йоро, Люка Шоу и Тирелла Маласиа, поэтому Тен Хаг чувствует, что состояние его команды перед матчем против "Фулхэма" в пятницу вечером оставляет желать лучшего.



"Правда в том, что это был не тот предсезонный период, когда ты можешь работать с командой на протяжении пяти-шести недель. Это очень усложняет жизнь".



"Мы отправились в турне по США с одним подбором игроков, затем мы добавили вернувшихся с Евро и Кубка Америки игроков, затем — еще и новичков. Теперь мы должны составить из них команду".



"Эта команда не готова, но чемпионат начинается — есть и другие тренеры, которые столкнулись с этой проблемой. Для нас эта проблема актуальна, но все равно есть некоторые правила, некоторые принципы, и мы должны стартовать".



"Мы не можем прятаться, мы не можем бежать от этого, поэтому нам нужно совладать с этим", — цитирует Тен Хага Sky Sports.