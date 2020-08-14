"Юнайтед" может арендовать Тоуни

Перед закрытием летнего трансферного окна "Манчестер Юнайтед" может попытаться арендовать нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни.

Этим летом "Юнайтед" уже потратился на нападающего Джошуа Зиркзее, однако тому еще предстоит адаптироваться к Премьер-Лиге, и пример Расмуса Хейлунда показывает, что этот процесс может затянуться.



Поэтому "Юнайтед" задумывается о дополнительном усилении позиции форварда, и The Independent утверждает, что "красные дьяволы" держат в уме вариант с приглашением Тоуни.



В "Юнайтед" осведомлены, что "Брентфорд" находится в отчаянном положении — от контракта Тоуни остается один год, а покупателей на Айвена до сих пор не объявилось.



Поэтому план "Юнайтед" заключается в том, чтобы ближе к закрытию летнего окна попытаться взять 28-летнего игрока сборной Англии в аренду с обязательством по выкупу.



Такую же выжидательную позицию в отношении Тоуни занял "Челси", который будет готов пригласить Айвена под занавес окна, если не сможет заполучить Жоау Фелиша из "Атлетико" или Виктора Осимхена из "Наполи".