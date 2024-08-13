Кайл Уолкер нацелен на пятый титул Премьер-Лиги подряд
Капитан "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заявил, что его команда нацелена на завоевание пятого титула Премьер-Лиги подряд.
В прошлом сезоне "Сити" стал первой в истории командой, выигравшей английское первенство четыре раза подряд.
Защиту титула "горожане" начнут с матча против "Челси" в ближайшее воскресенье, и Уолкер не боится назвать свою команду фаворитом нового сезона Премьер-Лиги.
"Я бы не назвал это эгоизмом, но мы выигрывали титул уже четыре раза подряд — придется постараться, чтобы упустить его".
"Могу вас заверить, что никто другой не испытывает этого ощущения, когда смотришь на свою руку и видишь эту золотую эмблему. Пускай так будет и дальше".
"Выиграть четвертый титул подряд после требла было замечательным достижением для нас. Это важно, что мы собрались после такого успеха, плюс мы выиграли Суперкубок и клубный Чемпионат Мира".
"Почему бы теперь нам не сделать это пятый раз подряд? Почему бы нам не сделать нечто, что, наверное, еще никто и никогда не делал? Это должно быть мотивацией нас как группы игроков и меня как капитана", — сообщил Уолкер BBC.
13.08.2024 15:00
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На победу в кубке Англии он уже был нацелен.
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