Уолкер нацелен на победу в финале Кубка Англии и пятый титул подряд

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заявил, что его команда полна желания завоевать Кубок Англии, а также выиграть Премьер-Лигу в пятый раз подряд.

Только в прошлый уикенд "Сити" стал первой в истории командой, завоевавшей четыре титула Премьер-Лиги подряд.



Уолкер уже думает о пятом чемпионстве подряд, но сперва хочет победить "Манчестер Юнайтед" в субботу, что сделало бы "Сити" первой в истории командой, выигравшей Премьер-Лигу и Кубок Англии два сезона подряд.



"Почему бы нам не сделать это пять раз подряд? Мы разъедемся после Кубка Англии — многие из нас будут представлять свои страны на Евро или Кубке Америки, и мы сделаем это с гордостью. Затем, надеюсь мы получим своего рода перерыв, потому что тебе нужно перезарядить батареи — даже не физически, но душевно. Но я могу заверить вас, что по возвращении для предсезонной подготовки нам хватит считанных дней, чтобы прийти в себя, и когда наступит время первого матча Премьер-Лиги, мы будем стараться изо всех сил защитить свою корону".



"Сити" — это машина, хорошо смазанная машина, и он (Гвардиола) — является движущей силой. Это исходит от тренера. Он подстегивает тебя каждый день, и я могу заверить вас, что каждый день на тренировке он такой же, как и в день матча. Он не красуется для документальных фильмов или вроде того — он такой по натуре, и это передается тебе. Ты как губка впитываешь его энергию, и мы, игроки, должны следовать за его словом и проявлять себя".



"Наша мотивация на финал? Мотивация налицо. Стать первой командой, которая сделает два дабла подряд... После того, как мы стали первой командой, которая завоевала четыре титула подряд, и первой со времен "Манчестер Юнайтед" командой, которая сделала требл. Мы продолжаем покорять эти препятствия, и впереди очередное, которое нам нужно покорить".



"Но это будет против наших врагов, которые из одного с нами города и которые захотят испортить наш парад. Нам нужно убедиться, что мы сыграем в игру, в которую играли, особенно в концовке этого сезона, когда мы выдали такую победную серию, соперничая с таким "Арсеналом". Эта серия показала, что у нас по-прежнему порядок с энтузиазмом и отношением к делу".



"Сейчас мы по-прежнему приезжаем на тренировки и хотим вкалывать, чтобы добавить вишенку на торт этого сезона", — цитирует Уолкера The Guardian.