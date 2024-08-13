Полузащитник "Челси" Конор Галлахер может вернуться в Лондон из-за форс-мажора, возникшего в переговорах "синих" с "Атлетико".

Еще в прошлый четверг "Челси" согласился отпустить Галлахера в "Атлетико" за 36 миллионов фунтов. Конор сомневался до последнего, но перед самым дедлайном, установленным испанским клубом, дал добро на переход.



С тех пор Галлахер успел прилететь в Мадрид, пройти медобследование, согласовать пятилетний контракт и посетить "Сивитас Метрополитано", домашнюю арену "Атлетико".



Однако трансфер Галлахера оказался под угрозой после того, как сорвался переход нападающего "Атлетико" Саму Омородиона в "Челси" за 34.5 млн. фунтов.



В данный момент "Челси" пытается договориться с "Атлетико" о покупке Жоау Фелиша вместо Омородиона, однако 24-летний португалец стоит ощутимо дороже, нежели 20-летний испанец.



По информации Sky Sports, сейчас "Челси" обсуждает возможное возвращение Галлахера в Лондон во вторник, тогда как журналист Фабрицио Романо и вовсе утверждает, что Конору было приказано прилететь обратно и что рейс уже забронирован.