Галлахер может вернуться в Лондон
Полузащитник "Челси" Конор Галлахер может вернуться в Лондон из-за форс-мажора, возникшего в переговорах "синих" с "Атлетико".
Еще в прошлый четверг "Челси" согласился отпустить Галлахера в "Атлетико" за 36 миллионов фунтов. Конор сомневался до последнего, но перед самым дедлайном, установленным испанским клубом, дал добро на переход.
С тех пор Галлахер успел прилететь в Мадрид, пройти медобследование, согласовать пятилетний контракт и посетить "Сивитас Метрополитано", домашнюю арену "Атлетико".
Однако трансфер Галлахера оказался под угрозой после того, как сорвался переход нападающего "Атлетико" Саму Омородиона в "Челси" за 34.5 млн. фунтов.
В данный момент "Челси" пытается договориться с "Атлетико" о покупке Жоау Фелиша вместо Омородиона, однако 24-летний португалец стоит ощутимо дороже, нежели 20-летний испанец.
По информации Sky Sports, сейчас "Челси" обсуждает возможное возвращение Галлахера в Лондон во вторник, тогда как журналист Фабрицио Романо и вовсе утверждает, что Конору было приказано прилететь обратно и что рейс уже забронирован.
13.08.2024 11:00
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Последние комментарии:
Есть какой-то другой игрок, про которого так же часто писали на этом сайте?
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однако 24-летний испанец стоит ощутимо дороже, нежели 20-летний испанец.
Источник: http://fapl.ru/posts/109348/
вот так вот Феликс и поменял гражданство))
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