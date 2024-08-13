Галлахер может вернуться в Лондон

Конор Галлахер Полузащитник "Челси" Конор Галлахер может вернуться в Лондон из-за форс-мажора, возникшего в переговорах "синих" с "Атлетико".

Еще в прошлый четверг "Челси" согласился отпустить Галлахера в "Атлетико" за 36 миллионов фунтов. Конор сомневался до последнего, но перед самым дедлайном, установленным испанским клубом, дал добро на переход.

С тех пор Галлахер успел прилететь в Мадрид, пройти медобследование, согласовать пятилетний контракт и посетить "Сивитас Метрополитано", домашнюю арену "Атлетико".

Однако трансфер Галлахера оказался под угрозой после того, как сорвался переход нападающего "Атлетико" Саму Омородиона в "Челси" за 34.5 млн. фунтов.

В данный момент "Челси" пытается договориться с "Атлетико" о покупке Жоау Фелиша вместо Омородиона, однако 24-летний португалец стоит ощутимо дороже, нежели 20-летний испанец.

По информации Sky Sports, сейчас "Челси" обсуждает возможное возвращение Галлахера в Лондон во вторник, тогда как журналист Фабрицио Романо и вовсе утверждает, что Конору было приказано прилететь обратно и что рейс уже забронирован.


Метки Атлетико, Галлахер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2024 11:00

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  1. ilovemanutd 13.08.2024 11:49 # ilovemanutd
    Есть какой-то другой игрок, про которого так же часто писали на этом сайте?

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  2. danilych89 13.08.2024 11:44 # danilych89
    однако 24-летний испанец стоит ощутимо дороже, нежели 20-летний испанец.

    Источник: http://fapl.ru/posts/109348/

    вот так вот Феликс и поменял гражданство))

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