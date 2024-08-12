Ван Дейк считает, что "Ливерпуль" нуждается в усилении

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк считает, что его команде нужны приобретения, чтобы успешно провести новый сезон.

За считанные дни до старта сезона 2024/25 "Ливерпуль" остается единственным в Премьер-Лиге клубом, который не совершил ни одного приобретения этим летом.



"Ливерпуль" все еще ждет ответа от полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди и, по слухам, может вернуться за нападающим "Ньюкасла" Энтони Гордоном, которого не смог заполучить в июне.



По мнению Ван Дейка, "Ливерпуль" нуждается в усилении, однако 33-летний голландец не сомневается, что спортивный директор "красных" Ричард Хьюз и его соратники делают все возможное, чтобы привести новых игроков.



"Разумеется, я думаю, мы должны совершить кое-какие приобретения, учитывая то, насколько длинным будет сезон. Но я думаю, они работают за кулисами, и я всецело убежден и верю, что клуб сделает правильные вещи для нас и обеспечит наилучший состав, чтобы сражаться в каждом соревновании, в котором мы участвуем".



"Доверие — это главное, на чем я сосредоточен, и мы посмотрим, что случится. Думаю, они очень упорно трудятся за кулисами, и мы увидим, что из этого выйдет", — цитирует Ван Дейка ESPN.