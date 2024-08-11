Тен Хаг нацелен на стабильные результаты против "команд ниже классом"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что результаты против "команд ниже классом" определят этот сезон для "красных дьяволов".
Прошлый сезон "Юнайтед" завершил только на восьмом месте в Премьер-Лиге, подсластив пилюлю завоеванием Кубка Англии.
Тем не менее, Тен Хаг чувствует, что его подопечные в состоянии победить любого соперника, поэтому все будет определять стабильность на длинной дистанции.
"Титул Премьер-Лиги? Мы также будем сражаться за Кубок Лиги и Кубок Англии. Это говорит о нашей боеспособности и о том, что мы можем победить любого соперника. Мы доказали это за два последних сезона".
"Мы побеждали "Ливерпуль", мы побеждали "Манчестер Сити". Наш вызов — стабильно набирать очки против команд ниже классом, хотя я не думаю, что в этой лиге есть команды ниже классом. Конкуренты впереди нас в этом аспекте, и нам нужно нагнать их".
"Мы уже знаем, что можем превзойти "Сити". Это не зависит от результата в субботу, он не изменит нашу веру в это. Финал Кубка Англии был важнее. Тем не менее, мы хотим победить, но мы уже показали, что можем победить "Сити", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
11.08.2024 12:00
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