Тен Хаг рассчитывает на "игрока высокого уровня" Маунта

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг ожидает, что полузащитник Мейсон Маунт будет делать большой вклад в игру команды в новом сезоне.

Дебютный сезон Маунта за "Юнайтед" после перехода из "Челси" за 60 миллионов фунтов оказался совершенно провальным. Мейсон сыграл лишь 20 матчей во всех соревнованиях, несколько месяцев проведя в лазарете.



Однако сейчас со здоровьем 25-летнего Маунта все в порядке, Мейсон выходил в стартовом составе на четырех из пяти предсезонных матчей "Юнайтед", и это вселяет в Тен Хага оптимизм.



"Мы знаем, что он является игроком высокого уровня. Нам просто нужно найти применение его навыкам".



"Прошлый сезон вышел для него очень плохим, очень тяжелым из-за всех его травм, поэтому сейчас мы очень довольны, что он очень хорошо провел предсезонный период".



"Уверен, что теперь, с этого момента, он будет приносить пользу команде, если будет оставаться в форме. Это касается каждого игрока", — цитирует Тен Хага The Independent.