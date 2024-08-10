Тен Хаг рассчитывает на "игрока высокого уровня" Маунта
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг ожидает, что полузащитник Мейсон Маунт будет делать большой вклад в игру команды в новом сезоне.
Дебютный сезон Маунта за "Юнайтед" после перехода из "Челси" за 60 миллионов фунтов оказался совершенно провальным. Мейсон сыграл лишь 20 матчей во всех соревнованиях, несколько месяцев проведя в лазарете.
Однако сейчас со здоровьем 25-летнего Маунта все в порядке, Мейсон выходил в стартовом составе на четырех из пяти предсезонных матчей "Юнайтед", и это вселяет в Тен Хага оптимизм.
"Мы знаем, что он является игроком высокого уровня. Нам просто нужно найти применение его навыкам".
"Прошлый сезон вышел для него очень плохим, очень тяжелым из-за всех его травм, поэтому сейчас мы очень довольны, что он очень хорошо провел предсезонный период".
"Уверен, что теперь, с этого момента, он будет приносить пользу команде, если будет оставаться в форме. Это касается каждого игрока", — цитирует Тен Хага The Independent.
10.08.2024 11:00
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