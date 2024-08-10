Анонс матча за Суперкубок Англии

В субботу "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" дадут старт сезону 2024/25, сыграв матч за Суперкубок Англии.

Первый матч нового сезона будет повторением последнего матча в прошлом, потому что в конце мая "Юнайтед" одержал победу 1:2 над "Сити" в финале Кубка Англии.



Та победа 77 дней назад позволила "Юнайтед" скрасить неудачный сезон, в котором "красные дьяволы" заняли только восьмое место в Премьер-Лиге, а Эрик Тен Хаг смог избежать увольнения.



Регламент матча за Суперкубок Англии таков, что в случае ничейного результата в основные 90 минут команды сразу перейдут к серии пенальти.



- Это будет восьмой раз в истории, когда матч за Суперкубок Англии является повторением финала Кубка Англии предыдущего сезона. Прежде это случалось в 1957, 1977, 1985, 1986, 1988, 2007 и 2017 годах.



- "Сити" сыграет в матче за Суперкубок Англии четвертый год подряд, но ни в 2021, ни в 2022, ни в 2023 "горожанам" не удалось взять верх.



- Прежде только "Юнайтед" проигрывал матч за Суперкубок Англии четыре года подряд (с 1998 по 2001).



- "Юнайтед" выигрывал матч за Суперкубок Англии (включая совместные победы) 21 раз — чаще, чем какая-либо другая команда.



- "Юнайтед" неизменно брал верх во всех четырех своих предыдущих матчах за Суперкубок Англии.



- "Юнайтед" и "Сити" проигрывали матч за Суперкубок Англии по девять раз — никто не делал этого чаще.



- Эрлинг Холанд поучаствовал в девяти голах (6+3) в своих шести матчах против "Юнайтед", однако на "Уэмбли" нападающий "Сити" еще ни разу не забивал в четырех играх.



В этом матче "Юнайтед" будет лишен травмированных Лени Йоро и Расмуса Хейлунда, тогда как Харри Магуайр, Виктор Линделеф, Люк Шоу и Аарон Ван-Биссака находятся под вопросом. Лисандро Мартинес только на этой неделе приступил к тренировкам.



"Сити" может поберечь игроков вроде Кайла Уолкера, Джона Стоунса, Фила Фодена и Родри, которые позже других вернулись из отпусков. Место в воротах займет Эдерсон.



Матч за Суперкубок Англии

"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити"

Лондон. Стадион "Уэмбли". 17:00