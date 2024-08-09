Де Хеа перешел в "Фиорентину"

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа присоединился к итальянской "Фиорентине" в качестве свободного агента.

Де Хеа находился без клуба с прошлого лета, когда "Юнайтед" в последний момент отозвал свое предложение о новом контракте и пригласил Андре Онана из "Интера" за 47 миллионов фунтов на место Давида.



С тех пор Де Хеа сватали в различные клубы, включая "Ньюкасл" и "Ноттингем Форест", а ранее этим летом появилась информация, что Давид был готов вернуться в "Юнайтед", если бы "красные дьяволы" уволили своего главного тренера Эрика Тен Хага.



Наиболее вероятным направлением для Де Хеа долгое время считалась Саудовская Аравия, но в итоге 33-летний испанец заключил контракт с "Фиорентиной".



Добавим, за 12 сезонов в "Юнайтед" Де Хеа провел 545 матчей, выиграв титул Премьер-Лиги, Лигу Европы, Кубок Англии, два Кубка Лиги и три Суперкубка Англии.