Де Хеа перешел в "Фиорентину"

Давид Де Хеа Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа присоединился к итальянской "Фиорентине" в качестве свободного агента.

Де Хеа находился без клуба с прошлого лета, когда "Юнайтед" в последний момент отозвал свое предложение о новом контракте и пригласил Андре Онана из "Интера" за 47 миллионов фунтов на место Давида.

С тех пор Де Хеа сватали в различные клубы, включая "Ньюкасл" и "Ноттингем Форест", а ранее этим летом появилась информация, что Давид был готов вернуться в "Юнайтед", если бы "красные дьяволы" уволили своего главного тренера Эрика Тен Хага.

Наиболее вероятным направлением для Де Хеа долгое время считалась Саудовская Аравия, но в итоге 33-летний испанец заключил контракт с "Фиорентиной".

Добавим, за 12 сезонов в "Юнайтед" Де Хеа провел 545 матчей, выиграв титул Премьер-Лиги, Лигу Европы, Кубок Англии, два Кубка Лиги и три Суперкубка Англии.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, трансферы, Фиорентина

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2024 22:00

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  1. suddenly 09.08.2024 22:28 # suddenly
    Челси мог бы подсуетиться, как раз вратарей не хватает :)

    (ответить)

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