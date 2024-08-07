"Ливерпуль" работает над покупкой опорника

"Ливерпуль" работает над приобретением полузащитника оборонительного плана из-за пределов Премьер-Лиги.

За неделю с небольшим до старта нового сезона Премьер-Лиги "Ливерпуль" остается единственным в дивизионе клубом, который не совершил ни одного приобретения этим летом.



При этом "Ливерпуль" понес ряд потерь, проводив из клуба Жоэля Матипа и Тиаго Алькантару, чьи контракты истекли в конце июня.



Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот уже сказал, что не переживает насчет этого, заверив, что новый спортивный директор "красных" Ричард Хьюз активно ищет усиление.



По информации The Athletic, к одному приобретению "Ливерпуль" все же приближается, собираясь подписать полузащитника. Про этого игрока лишь известно, что он выступает за пределами Премьер-Лиги и что его специализацией является опорная зона.



Таблоиды предполагают, что речь может идти об Эдерсоне из "Аталанты" или Адриене Рабьо, который доступен свободным агентом после истечения своего контракта с "Ювентусом".



Во время предсезонного периода Слот успел попробовать в опорной зоне Ватару Эндо, Доминика Собослаи, Кертиса Джонса и Райана Гравенберха, поэтому игрок, для которого эта позиция является профильной, не помешает "Ливерпулю".