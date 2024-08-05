"Вемт Хэм" приобрел Никласа Фюллькруга

"Вест Хэм" подтвердил приобретение нападающего дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Никласа Фюллькруга.



Фюллькруг заключил с "Вест Хэмом" контракт на четыре года. Sky Sports оценивает трансфер Никласа в 27.5 млн. фунтов.



"Вест Хэм" пытался заполучить Фюллькруга еще прошлым летом, но тогда Никлас предпочел отправиться из "Вердера" в "Боруссию", где забил 15 голов в 43 матчах, включая три на пути к финалу Лиги Чемпионов.



За сборную Германии Фюллькруг забил 13 голов в 21 матче, дважды отличившись на Евро-2024



31-летний немец становится пятым новичком команды Хулена Лопетеги этим летом после Уэса Фодерингема, Макса Килмена, Луиса Гильрме и Крисенсио Саммервилла.



"Я рад оказаться здесь, и мне не терпится выйти на поле вместе со своими новыми партнерами по команде. Думаю, Премьер-Лига — лучшая лига в мире, и для меня это правильное время, чтобы приехать в Англию и поиграть за большой клуб вроде "Вест Хэма", — сообщил Фюллькруг.



