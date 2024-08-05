"Вемт Хэм" приобрел Никласа Фюллькруга

Никлас Фюллькруг "Вест Хэм" подтвердил приобретение нападающего дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Никласа Фюллькруга.

Фюллькруг заключил с "Вест Хэмом" контракт на четыре года. Sky Sports оценивает трансфер Никласа в 27.5 млн. фунтов.

"Вест Хэм" пытался заполучить Фюллькруга еще прошлым летом, но тогда Никлас предпочел отправиться из "Вердера" в "Боруссию", где забил 15 голов в 43 матчах, включая три на пути к финалу Лиги Чемпионов.

За сборную Германии Фюллькруг забил 13 голов в 21 матче, дважды отличившись на Евро-2024

31-летний немец становится пятым новичком команды Хулена Лопетеги этим летом после Уэса Фодерингема, Макса Килмена, Луиса Гильрме и Крисенсио Саммервилла.

"Я рад оказаться здесь, и мне не терпится выйти на поле вместе со своими новыми партнерами по команде. Думаю, Премьер-Лига — лучшая лига в мире, и для меня это правильное время, чтобы приехать в Англию и поиграть за большой клуб вроде "Вест Хэма", — сообщил Фюллькруг.

Никлас Фюллькруг


Метки Боруссия, Вест Хэм, трансферы, Фюллькруг

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2024 20:00

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  1. amirhan-gurazhev 05.08.2024 20:05 # amirhan-gurazhev
    05.08.2024 18:38 #
    memfis63

    сепестоимость в РФ 700$

    Источник: http://fapl.ru/posts/109190/?c=1

    что такое сепестоимость, рагуль? :) от 05.08.2024 20:00
    в прошлые разы ты говорил что не стараешься печатать правильно, потом что букву не дописал а сейчас что? п и б далеко на клавиатуре :)

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