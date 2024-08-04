Гюсто обещает, что "Челси" серьезно отнесется к Лиге Конференций

Мало Гюсто Защитник "Челси" Мало Гюсто пообещал, что его команда серьезно отнесется к выступлению в Лиге Конференций.

В ближайший понедельник "Челси" узнает своего соперника по раунду плей-офф квалификации Лиги Конференций.

Пускай это только третий по значимости клубный турнир Европы, но Гюсто видит в нем хорошую возможность набраться опыта и завоевать трофей.

"Это лучше, чем ничего, но мы должны двигаться шаг за шагом. Мы молоды. Лига Конференций может стать хорошей возможность для нас узнать, что из себя представляет европейский турнир. У нас хорошая группа со множеством игроков, и нас ждет много матчей в этом сезоне. Будет приятно что-нибудь создать и поместить "Челси" туда, где мы должны быть".

"Мы должны что-нибудь выиграть в этом сезоне, это очень важно. Такова цель. Выиграть Лигу Конференций, даже Премьер-Лигу или кубки. Выиграть трофеи — это важно. Так мы станем лучше как коллектив", — цитирует Гюсто Daily Mail.


Метки Гюсто, Лига Конференций, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2024 17:00

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  1. klassik-777 04.08.2024 17:48 # klassik-777
    Будет приятно что-нибудь создать и поместить "Челси" туда, где мы должны быть". Вроде членси уже размещены там где они должны быть, в сортире обосанные :)


    Источник: http://fapl.ru/posts/109182/

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  2. ganinilyha 04.08.2024 17:00 # ganinilyha
    Зачем?

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