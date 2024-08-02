Йорк с радостью бы променял Хейлунда на Нуньеса
Легенда "Манчестер Юнайтед" Дуайт Йорк заявил, что с радостью бы променял нападающего "красных дьяволов" Расмуса Хейлунда на Дарвина Нуньеса из "Ливерпуля".
Сравнивая Хейлунда и Нуньеса, Йорк приходит выводу, что уругвайский бомбардир "Ливерпуля" значительно превосходит своего датского визави, несмотря на регулярную критику в адрес Дарвина.
По мнению Дуайта, Нуньес способен привести "Ливерпуль" к титулу Премьер-Лиги — Дарвину лишь нужно поправить свою реализацию моментов.
"Если бы я мог, я бы заменил Расмуса Хейлунда на Дарвина Нуньеса, потому что Дарвин Нуньес способен на большее. У него есть скорость, у него есть мощь, он может играть головой, он внушает страх — ему просто нужно поправить завершающий удар, и тогда он будет лучшим нападающим в лиге".
Подождем и посмотрим, удастся ли ему сделать это, но на месте тренера я бы предпочел Нуньеса над Хейлундом в любой день недели. Дарвин Нуньес может привести "Ливерпуль" к победе в Премьер-Лиге, 100 процентов".
У него есть все атрибуты, и ему только 25 — он все еще учится. Ему лишь нужно поработать на тренировках над своим завершающим ударом с различных атакующих позиций, и когда у него возникают шансы в матчах, ему нужно быть спокойным, хладнокровным и не таким сумасбродным".
"Это идет от суетливости, но если он успокоится, сделает глубокий вдох, то будет гораздо лучше завершать комбинации. Его немало критикуют, но такие игроки — из редкой породы", — цитирует Йорка Daily Mirror.
02.08.2024 15:00
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Нунис топ-5 напов АПЛ, Хейлунду ещё расти.
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он внушает страх
Источник: http://fapl.ru/posts/109142/
ахаахаахах, пиздец конечно все боятся этого гения бомбардира с 20 голами за 2 сезона
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