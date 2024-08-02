Тен Хаг хочет купить еще одного атакующего игрока

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет приобрести еще одного атакующего игрока в остатке летнего трансферного окна.

Накануне стало известно, что "Юнайтед" начнет сезон без защитника Лени Йоро и нападающего Расмуса Хейлунда. Первый пропустит с травмой три месяца, второй — полтора.

The Telegraph предполагает, что потеря Йоро заставит "Юнайтед" активизировать свой интерес к защитникам Маттейсу Де Лигту из "Баварии" и Джарраду Брантуэйту из "Эвертона".

Кроме того, учитывая травму Хейлунда, Тен Хаг хотел бы добавить своей команде еще одного атакующего игрока, несмотря на покупку Джошуа Зиркзее у "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов ранее этим летом.

Одним из вариантов, рассматриваемых "Юнайтед" по укреплению передней линии, является Айвен Тоуни из "Брентфорда". "Красные дьяволы" предпочитают пригласить игрока с опытом выступлений в Премьер-Лиге — упомянутый Зиркзее оного пока не имеет.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2024 08:00

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  1. alexomck 02.08.2024 08:36 # alexomck
    "Красные дьяволы" предпочитают пригласить игрока с опытом выступлений в Премьер-Лиге

    Источник: http://fapl.ru/posts/109135/#reply

    Нкетия

    (ответить)

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