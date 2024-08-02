Тен Хаг хочет купить еще одного атакующего игрока

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет приобрести еще одного атакующего игрока в остатке летнего трансферного окна.

Накануне стало известно, что "Юнайтед" начнет сезон без защитника Лени Йоро и нападающего Расмуса Хейлунда. Первый пропустит с травмой три месяца, второй — полтора.



The Telegraph предполагает, что потеря Йоро заставит "Юнайтед" активизировать свой интерес к защитникам Маттейсу Де Лигту из "Баварии" и Джарраду Брантуэйту из "Эвертона".



Кроме того, учитывая травму Хейлунда, Тен Хаг хотел бы добавить своей команде еще одного атакующего игрока, несмотря на покупку Джошуа Зиркзее у "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов ранее этим летом.



Одним из вариантов, рассматриваемых "Юнайтед" по укреплению передней линии, является Айвен Тоуни из "Брентфорда". "Красные дьяволы" предпочитают пригласить игрока с опытом выступлений в Премьер-Лиге — упомянутый Зиркзее оного пока не имеет.