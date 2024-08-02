Светская хроника за пятницу

"Арсенал" хочет Адриена Рабьо. Джек Грилиш может вернуться в "Астон Виллу". "Челси" интересуется Оскаром Боббом. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Арсенал", "Реал" и "Атлетико" заинтересованы в бывшем полузащитнике "Ювентуса" Адриене Рабьо. (La Gazzetta dello Sport)



Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа с высокой вероятностью отправится в Саудовскую Аравию. (TEAMtalk)



Переход полузащитника "Юнайтед" Скотта Мактоминея в "Галатасарай" выглядит все менее вероятным, но турецкий клуб сохраняет надежду. (Sky Sport Germany)



Мактоминей открыт к переходу в "Фулхэм", но к "Галатасараю" холоден. (Ben Jacobs)



"Астон Вилла" готова вернуть плеймейкера "Манчестер Сити" Джека Грилиша. (TEAMtalk)



"Вилла" договорилась с "Челси" насчет перехода Ромелу Лукаку, но сам нападающий жаждет отправиться в "Наполи". (Il Mattino)



"Челси" ищет правого вингера, проявляя интерес к Оскару Боббу из "Сити". (Ben Jacobs)



"Страсбур" возьмет в аренду полузащитника "Челси" Андрея Сантоса. (Fabrizio Romano)



"Фулхэм" близок к покупке защитника "Вильярреала" Хорхе Куэнки за 6.7 млн. фунтов. (Evening Standard)



"Наполи" готовится предложить 10.2 млн. фунтов за полузащитника "Брайтона" Билли Гилмора. (Sky Sports Italy)



"Штутгарт" завершил свой интерес к нападающему "Брайтона" Денизу Ундаву. (Kicker)



"Ноттингем Форест" не собирается продавать полузащитника Моргана Гиббс-Уайта, несмотря на интерес к тому со стороны "Ньюкасла", "Арсенала", "Виллы" и "Челси". (HITC)



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На строящемся стадионе "Эвертона" начала подготовка основания под укладку газона. (Liverpool Echo)



Бывший защитник "Бирмингема", "Халла" и "Дерби" Кертис Дэвис завершил игровую карьеру. (Sky Sports)



Вингер "Челси" Коул Палмер отдыхает на Ибице с неизвестной блондинкой. (The Sun)



Главный тренер "Саутгемптона" Расселл Мартин бросил жену и завел роман с бывшей моделью, которая на два года его старше. (Daily Mail)



Саудовская Аравия хочет принять Чемпионат Мира 2034 года и даже собирается построить отдельный город под турнир. (The Sun)