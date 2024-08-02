Светская хроника за пятницу
"Арсенал" хочет Адриена Рабьо. Джек Грилиш может вернуться в "Астон Виллу". "Челси" интересуется Оскаром Боббом. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.
"Арсенал", "Реал" и "Атлетико" заинтересованы в бывшем полузащитнике "Ювентуса" Адриене Рабьо. (La Gazzetta dello Sport)
Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа с высокой вероятностью отправится в Саудовскую Аравию. (TEAMtalk)
Переход полузащитника "Юнайтед" Скотта Мактоминея в "Галатасарай" выглядит все менее вероятным, но турецкий клуб сохраняет надежду. (Sky Sport Germany)
Мактоминей открыт к переходу в "Фулхэм", но к "Галатасараю" холоден. (Ben Jacobs)
"Астон Вилла" готова вернуть плеймейкера "Манчестер Сити" Джека Грилиша. (TEAMtalk)
"Вилла" договорилась с "Челси" насчет перехода Ромелу Лукаку, но сам нападающий жаждет отправиться в "Наполи". (Il Mattino)
"Челси" ищет правого вингера, проявляя интерес к Оскару Боббу из "Сити". (Ben Jacobs)
"Страсбур" возьмет в аренду полузащитника "Челси" Андрея Сантоса. (Fabrizio Romano)
"Фулхэм" близок к покупке защитника "Вильярреала" Хорхе Куэнки за 6.7 млн. фунтов. (Evening Standard)
"Наполи" готовится предложить 10.2 млн. фунтов за полузащитника "Брайтона" Билли Гилмора. (Sky Sports Italy)
"Штутгарт" завершил свой интерес к нападающему "Брайтона" Денизу Ундаву. (Kicker)
"Ноттингем Форест" не собирается продавать полузащитника Моргана Гиббс-Уайта, несмотря на интерес к тому со стороны "Ньюкасла", "Арсенала", "Виллы" и "Челси". (HITC)
Другое
На строящемся стадионе "Эвертона" начала подготовка основания под укладку газона. (Liverpool Echo)
Бывший защитник "Бирмингема", "Халла" и "Дерби" Кертис Дэвис завершил игровую карьеру. (Sky Sports)
Вингер "Челси" Коул Палмер отдыхает на Ибице с неизвестной блондинкой. (The Sun)
Главный тренер "Саутгемптона" Расселл Мартин бросил жену и завел роман с бывшей моделью, которая на два года его старше. (Daily Mail)
Саудовская Аравия хочет принять Чемпионат Мира 2034 года и даже собирается построить отдельный город под турнир. (The Sun)
02.08.2024 06:00
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Последние комментарии:
Вингер "Челси" Коул Палмер отдыхает на Ибице с неизвестной блондинкой. (The Sun)
это же Конор Галлахер
(ответить)
Саудовская Аравия хочет принять Чемпионат Мира 2034 года и даже собирается построить отдельный город под турнир. (The Sun)
Источник: http://fapl.ru/posts/109133/?c=1#c7950382
Под женский пусть отдельную страну построят, скоро филиппинская сборная писядевочек всех возить будет.
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Вингер "Челси" Коул Палмер отдыхает на Ибице с неизвестной блондинкой. (The Sun)
Источник: http://fapl.ru/posts/109133/#reply
Мудрика не узнали
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национал-рагули, почему ваши верховные свинки начали хрюкать про переговоры ? что случилось ? а как же кофе в Ялте ?
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Артета, пока налысо не побреется, не выиграет АПЛ - такое мнение среди экспертов сейчас.
И Гвардиола зря такой самоуверенный, стоит опасаться Слота, Арне выше, здоровее и моложе на 8 лет - отпинает Пепа на бровке.
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