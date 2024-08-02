"Челси" повторно отправил Сантоса в "Страсбур"

"Челси" подтвердил возвращение своего полузащитника Андрея Сантоса во французский "Страсбур" на правах аренды.

В январе 2023 "Челси" заплатил "Васко да Гаме" 18 миллионов фунтов за Сантоса, который до сих пор не дебютировал за лондонский клуб.



Первую половину прошлого сезона Сантос провел в "Форест", где сыграл лишь один матч Премьер-Лиги. В январе "Челси" досрочно вернул Андрея из аренды, после чего отправил его в родственный "Страсбур".



В "Страсбуре" 20-летний бразилец чувствовал себя гораздо лучше, сыграв 11 матчей и забив один гол.



Предсезонную подготовку Сантос проходил с "Челси", но теперь Андрей возвращается в "Страсбур", где проведет кампанию 2024/25 под руководством нового главного тренера Лиама Росеньора.