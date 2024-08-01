"Вест Хэм" договорился с Ван-Биссакой

"Вест Хэм" достиг устной договоренности с правым защитником "Манчестер Юнайтед" Аароном Ван-Биссакой.

От контракта Ван-Биссаки остается один год, поэтому "Юнайтед" рад продать Аарона этим летом, уже присмотрев ему замену в лице Нуссаира Мазрауи из "Баварии".



Как сообщает Sky Sport Germany в эксклюзивном материале, "Вест Хэм" уже заручился согласием Ван-Биссаки на переход. Аарон готов заключить с "молотобойцами" контракт до 2029 года.



Однако "Вест Хэму" все еще предстоит договориться с "Юнайтед" о стоимости 26-летнего защитника. Ранее "красные дьяволы" отклонили предложение "молотобойцев" в 10 миллионов фунтов, потребовав увеличить сумму до 18 млн. фунтов.



Добавим, пять лет назад Ван-Биссака был куплен "Юнайтед" у "Кристал Пэлас" за 50 млн. фунтов.