"Вест Хэм" договорился с Ван-Биссакой

Аарон Ван-Биссака "Вест Хэм" достиг устной договоренности с правым защитником "Манчестер Юнайтед" Аароном Ван-Биссакой.

От контракта Ван-Биссаки остается один год, поэтому "Юнайтед" рад продать Аарона этим летом, уже присмотрев ему замену в лице Нуссаира Мазрауи из "Баварии".

Как сообщает Sky Sport Germany в эксклюзивном материале, "Вест Хэм" уже заручился согласием Ван-Биссаки на переход. Аарон готов заключить с "молотобойцами" контракт до 2029 года.

Однако "Вест Хэму" все еще предстоит договориться с "Юнайтед" о стоимости 26-летнего защитника. Ранее "красные дьяволы" отклонили предложение "молотобойцев" в 10 миллионов фунтов, потребовав увеличить сумму до 18 млн. фунтов.

Добавим, пять лет назад Ван-Биссака был куплен "Юнайтед" у "Кристал Пэлас" за 50 млн. фунтов.


Метки Ван-Биссака, Вест Хэм, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2024 21:00

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