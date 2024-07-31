Диалло готов провести в МЮ "всю свою жизнь"

Вингер Амад Диалло заявил, что готов провести в "Манчестер Юнайтед" "всю свою жизнь".

На протяжении долгого времени пресса спекулировала насчет возможного ухода Диалло из "Юнайтед", однако Амад очень ярко завершил прошлый сезон, ворвавшись в планы главного тренера Эрика Тен Хага.



22-летний ивуариец доволен, как идут его дела, и настраивается на сильный сезон — для себя лично и для команды.



"Могу ли я остаться в "Юнайтед" надолго? Да, почему нет? Я очень счастлив здесь. Думаю, каждый доволен мной, потому что я улыбаюсь с каждым и привношу хорошую энергию. Почему бы не провести здесь всю свою жизнь?"



"Я так взволнован. Я верю в тренера. Знаю, в прошлом сезоне я не играл много, но это будет хороший сезон для каждого".



"Мы провели разговор, позитивный разговор, и он (Тен Хаг) сказал много хороших вещей. Каждый думает, что наш тренер является хорошим парнем. Порой я разговариваю с ним, и он вселяет в меня большую уверенность", — цитирует Диалло Daily Mail.