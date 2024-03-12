Диалло удалил упоминания МЮ из социальных сетей

Амад Диалло Вингер Амад Диалло удалил любые упоминания "Манчестер Юнайтед" из своих аккаунтов в социальных сетях.

Диалло возлагал большие надежды на этот сезон после того, как за год аренды в "Сандерленде" из Чемпионшипа забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.

Однако из-за травмы колена Диалло пропустил начало этого сезона, а после возвращения в строй в декабре Амад сыграл лишь 46 минут за "Юнайтед" в Премьер-Лиге.

Купленный у "Аталанты" за 37 миллионов фунтов в 2021 году Диалло не пользуется доверием со стороны главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, несмотря на неважную форму своих конкурентов по позиции вроде Антони или Маркуса Рэшфорда.

Судя по всему, у Диалло существуют серьезные претензии к "Юнайтед", потому что 21-летний ивуариец удалил любые упоминания "красных дьяволов" со своих страниц в твиттере и инстаграме, сообщает Daily Mail.

Добавим, контракт Диалло с "Юнайтед" истекает в 2025 году, а значит Амад с высокой вероятностью будет продан в ближайшее трансферное окно.


Метки Диалло, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2024 06:00

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  1. suddenly 12.03.2024 06:05 # suddenly
    Он был куплен за 21 млн евро и ещё примерно столько же было прописано в виде бонусов. Какие нахуй 37 млн фунтов? Фантазёр блять :)

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