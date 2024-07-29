"Арсенал" приобрел Калафьори у "Болоньи"
"Арсенал" завершил приобретение защитника итальянской "Болоньи" Риккардо Калафьори за 42 миллиона фунтов, включая бонусы.
Калафьори заключил с "Арсеналом" пятилетний контракт и уже присоединился к своим новым партнерам по команде, которые в данный момент проводят турне по Соединенным Штатам.
22-летний Калафьори будет призван дополнительно придать крепости обороне, которая в прошлом сезоне Премьер-Лиги пропустила только 29 голов и оформила 18 "клин-шитов".
Если верить Sky Sports, перехватить Калафьори пытались другой клуб Премьер-Лиги, а также "Ювентус" и "Реал". За последние две недели "Болонья" получила несколько предложений, помимо "Арсенала", но Риккардо хотел перейти только к "канонирам".
Калафьори, выходивший в стартовом составе на все три матча сборной Италии на групповом этапе Евро-2024, становится вторым крупным приобретением "Арсенала" этим летом после голкипера Давида Райи, выкупленного у "Брентфорда" за 27 млн. фунтов после сезона аренды.
Калафьори провел в "Болонье" всего один сезон, перебравшись в клуб Серии А из швейцарского "Базеля" за 4 млн. евро (3.4 млн. фунтов) прошлым летом. Теперь "Базель" положена доля в 50 процентов от прибыли, полученной "Болоньей".
"Мы приветствуем Риккардо и его семью в "Арсенале". Это отличное приобретение, которое станет значительным усилением для нашей обороны".
"Риккардо обладает большим характером и особыми навыками, что сделает нас сильнее в нашем стремлении выигрывать большие трофеи. Он добился замечательного прогресса за последние сезоны, выступая за "Болонью" и сборную Италии, и его развитие в последний год по-настоящему впечатляет".
"Мы предвкушаем работу с Риккардо и его внедрение в команду, и мы будем поддерживать его в предстоящие годы", — сообщил главный тренер "Арсенала" Микель Артета о новом 33-м номере своей команды.
29.07.2024 20:00
Просмотров: 824
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Бист. Жаль только, что в дурацкой форме Арсенала будет играть, ему не идет. Где-то заплакал горючими слезами один Зинченко, скоро ему на фронт.
(ответить)
кароч я ОБОЖАЮ ИМПЕРАТОРСИ
колбасодауны дисасите
ах ах ах
(ответить)
почувствуйте разницу
ИМПЕРАТОРЫ ПОКУПАЮТ МЕССИНЬО за 30 лямов
Пидорнал покупает какой-то кал за 50, который год назад 4 ляма стоил
УУАХАХХАХАААААААа
(ответить)
вуахахахха у арсенала че нету скаутов вообще? тупо повелись на хайп с евро ахахахахааааааааааа
(ответить)
20.06.2024 23:13 #
kirkorov-coyg
0.06.2024 22:15 #
bembo
Если членси продаст Маатсена и на эти же бабки возьмёт калафиори ет камон красив
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/108323/
(ответить)
20.06.2024 23:15 #
beria-ynwa
Фанат членси хорошо разбирается в сортах говна
(ответить)
20.06.2024 23:14 #
takernotagiver
У пидартурика глаз наметанный на игроков)
____________
20.06.2024 22:15 #
bembo
Если членси продаст Маатсена и на эти же бабки возьмёт калафиори ет камон красив
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/108323/?c=1
(ответить)
Артета специально подколол ботокса видать что бы на фотках выглядеть норм.
(ответить)
У Бемби инфаркт
(ответить)
22 млн?
Почти даром.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий