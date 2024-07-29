"Арсенал" приобрел Калафьори у "Болоньи"

Риккардо Калафьори "Арсенал" завершил приобретение защитника итальянской "Болоньи" Риккардо Калафьори за 42 миллиона фунтов, включая бонусы.

Калафьори заключил с "Арсеналом" пятилетний контракт и уже присоединился к своим новым партнерам по команде, которые в данный момент проводят турне по Соединенным Штатам.

22-летний Калафьори будет призван дополнительно придать крепости обороне, которая в прошлом сезоне Премьер-Лиги пропустила только 29 голов и оформила 18 "клин-шитов".

Если верить Sky Sports, перехватить Калафьори пытались другой клуб Премьер-Лиги, а также "Ювентус" и "Реал". За последние две недели "Болонья" получила несколько предложений, помимо "Арсенала", но Риккардо хотел перейти только к "канонирам".

Калафьори, выходивший в стартовом составе на все три матча сборной Италии на групповом этапе Евро-2024, становится вторым крупным приобретением "Арсенала" этим летом после голкипера Давида Райи, выкупленного у "Брентфорда" за 27 млн. фунтов после сезона аренды.

Калафьори провел в "Болонье" всего один сезон, перебравшись в клуб Серии А из швейцарского "Базеля" за 4 млн. евро (3.4 млн. фунтов) прошлым летом. Теперь "Базель" положена доля в 50 процентов от прибыли, полученной "Болоньей".

"Мы приветствуем Риккардо и его семью в "Арсенале". Это отличное приобретение, которое станет значительным усилением для нашей обороны".

"Риккардо обладает большим характером и особыми навыками, что сделает нас сильнее в нашем стремлении выигрывать большие трофеи. Он добился замечательного прогресса за последние сезоны, выступая за "Болонью" и сборную Италии, и его развитие в последний год по-настоящему впечатляет".

"Мы предвкушаем работу с Риккардо и его внедрение в команду, и мы будем поддерживать его в предстоящие годы", — сообщил главный тренер "Арсенала" Микель Артета о новом 33-м номере своей команды.

Микель Артета и Риккардо Калафьори


Метки Арсенал, Болонья, Калафьори, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2024 20:00

Количество просмотров Просмотров: 824

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. high-malvern 29.07.2024 20:40 # high-malvern
    Бист. Жаль только, что в дурацкой форме Арсенала будет играть, ему не идет. Где-то заплакал горючими слезами один Зинченко, скоро ему на фронт.

    (ответить)

  2. bembo 29.07.2024 20:37 # bembo
    кароч я ОБОЖАЮ ИМПЕРАТОРСИ

    колбасодауны дисасите
    ах ах ах

    (ответить)

  3. bembo 29.07.2024 20:23 # bembo
    почувствуйте разницу

    ИМПЕРАТОРЫ ПОКУПАЮТ МЕССИНЬО за 30 лямов

    Пидорнал покупает какой-то кал за 50, который год назад 4 ляма стоил
    УУАХАХХАХАААААААа

    (ответить)

  4. bembo 29.07.2024 20:21 # bembo
    вуахахахха у арсенала че нету скаутов вообще? тупо повелись на хайп с евро ахахахахааааааааааа

    (ответить)

  5. narcot 29.07.2024 20:09 # narcot
    20.06.2024 23:13 #
    kirkorov-coyg

    0.06.2024 22:15 #
    bembo

    Если членси продаст Маатсена и на эти же бабки возьмёт калафиори ет камон красив
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/108323/
    (ответить)

    20.06.2024 23:15 #
    beria-ynwa

    Фанат членси хорошо разбирается в сортах говна
    (ответить)

    20.06.2024 23:14 #
    takernotagiver

    У пидартурика глаз наметанный на игроков)
    ____________
    20.06.2024 22:15 #
    bembo

    Если членси продаст Маатсена и на эти же бабки возьмёт калафиори ет камон красив
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/108323/?c=1

    (ответить)

  6. imf-tau 29.07.2024 20:08 # imf-tau
    Артета специально подколол ботокса видать что бы на фотках выглядеть норм.

    (ответить)

  7. felix-the-cat 29.07.2024 20:03 # felix-the-cat
    У Бемби инфаркт

    (ответить)

  8. hunter022 29.07.2024 20:02 # hunter022
    22 млн?
    Почти даром.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: