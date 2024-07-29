"Арсенал" приобрел Калафьори у "Болоньи"

"Арсенал" завершил приобретение защитника итальянской "Болоньи" Риккардо Калафьори за 42 миллиона фунтов, включая бонусы.

Калафьори заключил с "Арсеналом" пятилетний контракт и уже присоединился к своим новым партнерам по команде, которые в данный момент проводят турне по Соединенным Штатам.



22-летний Калафьори будет призван дополнительно придать крепости обороне, которая в прошлом сезоне Премьер-Лиги пропустила только 29 голов и оформила 18 "клин-шитов".



Если верить Sky Sports, перехватить Калафьори пытались другой клуб Премьер-Лиги, а также "Ювентус" и "Реал". За последние две недели "Болонья" получила несколько предложений, помимо "Арсенала", но Риккардо хотел перейти только к "канонирам".



Калафьори, выходивший в стартовом составе на все три матча сборной Италии на групповом этапе Евро-2024, становится вторым крупным приобретением "Арсенала" этим летом после голкипера Давида Райи, выкупленного у "Брентфорда" за 27 млн. фунтов после сезона аренды.



Калафьори провел в "Болонье" всего один сезон, перебравшись в клуб Серии А из швейцарского "Базеля" за 4 млн. евро (3.4 млн. фунтов) прошлым летом. Теперь "Базель" положена доля в 50 процентов от прибыли, полученной "Болоньей".



"Мы приветствуем Риккардо и его семью в "Арсенале". Это отличное приобретение, которое станет значительным усилением для нашей обороны".



"Риккардо обладает большим характером и особыми навыками, что сделает нас сильнее в нашем стремлении выигрывать большие трофеи. Он добился замечательного прогресса за последние сезоны, выступая за "Болонью" и сборную Италии, и его развитие в последний год по-настоящему впечатляет".



"Мы предвкушаем работу с Риккардо и его внедрение в команду, и мы будем поддерживать его в предстоящие годы", — сообщил главный тренер "Арсенала" Микель Артета о новом 33-м номере своей команды.



